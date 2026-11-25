Сколько стоит жизнь собаки? Этот вопрос теперь предстоит решить Верховному суду. Домашний питомец, чемпион с прекрасной родословной, погиб из-за врачебной ошибки. Хозяйка добилась компенсации, но сумму сократили почти в семь раз. Ведь по закону животное — это имущество! И оценивать его предлагают по рыночной стоимости.

Должны ли ветеринары отвечать за ошибку по-настоящему, а не символической суммой? И как этот случай может полностью поменять судебную практику в России? Разбирался корреспондент «Известий» Борис Чесноков.

Для ветеринаров цена ошибки — деньги. Для хозяина — потеря, которую ничем не восполнить.

— Она была большой частью нашей жизни.

Хонда — тайский риджбек, лучший щенок в помете с богатой родословной. Мультичемпион Европы и России — увесистая стопка международных грамот и дипломов.

Но череда успехов четвероногой звезды внезапно оборвалась. На вечерней прогулке у собаки вздулся живот. Хонду отвезли в клинику, где она наблюдалась ранее. Ветеринары оставили питомца на ночь в стационаре.

На следующий день Хонду вывезли на каталке: холодную, неподвижную, с прогнозом «близок к летальному». Спасти ситуацию Олеся пыталась в другой клинике. Сделали срочную операцию. Увы, время было упущено.

«Позвонили: у нее начался некроз желудка, он необратим. Нужно усыплять. Я попросила не делать это без меня, и мы с дочерью приехали туда попрощаться», — сказала владелица погибшей собаки Олеся Минакова.

Уже потом выяснится: спасти ее могли, если бы операцию сделали сразу, а не тянули 13 часов. Вину клиники подтвердила экспертиза. Суд поначалу полностью встал на сторону потерпевшей, взыскав компенсацию — больше миллиона рублей. Решение поддержала апелляция. Однако следующая инстанция, Второй кассационный суд, засомневалась.

«Затраты, которые понес владелец на выращивание уникальной собаки, не являются в понимании гражданского законодательства убытками», — сказала юрист Анастасия Федюнина.

Жизнь собаки оценили в один рубль. Именно эта цифра значится в экспертизе, представленной ответчиком. Аргументы такие: к моменту гибели Хонде было восемь лет. В конкурсах и выставках она уже не участвовала, наблюдались проблемы со здоровьем. На площадках объявлений таких собак отдают бесплатно.

«Домашние животные-компаньоны неликвидны. Нет рынка домашних животных — их если и отдают, то бесплатно. Оценщик поэтому так и ответил: один рубль», — сказал представитель директора ветеринарной клиники Андрей Кузьмин.

Обучение собаки, подготовка к участию в выставке и тем более воспитание чемпиона — это долго и дорого. Около двух лет изнурительных тренировок и десятки, а то и сотни тысяч рублей. На услуги кинологического центра хозяйка Хонды потратила около девятисот тысяч.

Клиника же напоминает: по закону питомец — имущество. И готова заплатить ровно столько, сколько за него дают сегодня. За одной арифметикой — любовь и труд, за другой — остаточная стоимость товара после амортизации.

«Эксперт оценивает исходя из своего опыта, а именно оценки амортизации автомобиля, квартиры, холодильника. Он никак не привязан к животному», — сказал национальный эксперт РКФ по рабочим качествам Максим Щербаков.

В итоге суд сократил компенсацию: с миллиона рублей до 150 тысяч. Это средняя цена щенка тайского риджбека на рынке. Компромисс, который лишь подогрел дискуссию.

«Если у вас есть телевизор, он перегорел, сломался — вы пошли на рынок и купили точно такой же. У вас нет личного отношения к телевизору. Но с собакой так не работает. Если ваша собака погибнет, вы не пойдете в магазин и не купите такую же собаку», — сказал адвокат Адвокатской палаты города Москвы Матвей Цзен.

С другой стороны, за делом следит ветеринарный бизнес. Миллионные компенсации за врачебные ошибки становятся обыденной судебной практикой, а это рушит бизнес-модель клиник, где гибель животного после лечения — обычная статистика.

Неудивительно, что съемочной группе здесь оказались не рады.

Разницу между миллионом и ста пятьюдесятью тысячами ветеринарная клиника теперь требует вернуть обратно. Хозяйка Хонды намерена идти в Верховный суд.

«Получается, сейчас кто бы ни причинил вред животному, может не переживать: один рубль!» — сказала юрист Анастасия Федюнина.

Пока Олеся готовится к очередной юридической схватке, ее дочь рисует радугу — ту самую, что увидела четыре года назад, в день, когда похоронили Хонду. Только в суде эти рисунки к делу не приобщить.

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