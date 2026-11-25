Корону «Мисс Вселенная-2026» завоевала Дженнифер Баррето из Пуэрто-Рико

Корону международного конкурса красоты «Мисс Вселенная-2026» завоевала 27-летняя Дженнифер Баррето из Пуэрто-Рико. В то же время россиянка Александра Сташкевич не смогла войти в тридцатку лучших участниц. Об этом сообщил журнал Hola!

Финал конкурса прошел в Сан-Хуане, столице Пуэрто-Рико. В этом году мероприятие стало юбилейным — за звание самой красивой девушки планеты боролись 116 участниц. Баррето принесла своей стране шестую победу за всю историю конкурса и первую за последние 20 лет.

Примечательно, что до участия в «Мисс Вселенная» девушка ни разу не пробовала свои силы в конкурсах красоты. У победительницы есть дипломы бакалавра психологии и магистра психологии и социальной работы. В 2021 году она начала работать на американской военной базе Форт-Кавасос в Техасе, где помогала пострадавшим от домашнего насилия, жестокого обращения с детьми и семьям военнослужащих.

Во время конкурса Баррето также подняла тему ответственного использования искусственного интеллекта и сохранения человеческих ценностей. Титул первой вице-мисс достался представительнице Доминиканской Республики Мелиссе Нуньес. Второе место заняла Клара Вегас из Венесуэлы. В пятерку финалисток также вошли девушки из Филиппин и Новой Зеландии.

Россию на конкурсе представляла 21-летняя жительница Тюмени Александра Сташкевич. Девушка семь раз становилась чемпионкой России по чир-спорту, занимается журналистикой и работает моделью. Она учится на факультете журналистики Тюменского государственного университета, ранее сотрудничала с хоккейным клубом «Рубин» и футбольным клубом «Тюмень». В 2023 году Сташкевич вошла в десятку лучших участниц конкурса «Мисс Россия».

В прошлом году победительницей «Мисс Вселенная» стала 25-летняя мексиканка Фатима Бош Фернандес. Тогда финал проходил в Бангкоке, а за титул боролись представительницы 120 стран

Главное из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.