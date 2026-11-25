В возрасте 78 лет умерла якутский модельер Августина Филиппова

Якутский художник, модельер и дизайнер Августина Филиппова умерла в возрасте 78 лет. Об этом сообщил глава Республики Саха (Якутии) Айсен Николаев в канале в мессенджере МАКС.

По словам Николаева, Филиппова посвятила творчество национальному костюму и черпала вдохновение в традициях и природе Якутии. Еще в первом классе она сшила свой первый наряд — костюм Хаарчааны для школьной елки.

«С глубокой печалью узнал об уходе из жизни Августины Николаевны Филипповой. Она раскрывала в национальном костюме характер и душу нашего народа», — написал он.

С 1996 года Филиппова занималась созданием современной высокой моды с национальным колоритом в стиле art-fashion. Ее работы представляли в России и за рубежом, в том числе в Каннах, Риме и Торонто.

Филиппова родилась 1 августа 1948 года в Горном районе Якутской АССР. Она состояла в Союзе художников России и была заслуженным работником культуры Якутии.

Одним из известных образов, созданных дизайнером, стал Чысхаан — хранитель мирового холода. Персонаж участвует в ежегодном фестивале «Зима начинается с Якутии», во время которого в республике зажигают первые новогодние елки.

Айсен Николаев отметил, что Филиппова передавала свои знания молодым мастерам и поддерживала их творчество. В 2023 году, к 75-летию художника, глава Якутии сообщил о награждении ее высшей государственной наградой республики — орденом «Полярная звезда».

«Я просто знаю, что у меня долг перед народом», — приводил Николаев слова Филипповой.

Глава Якутии выразил соболезнования родным и близким, друзьям, коллегам и ученикам художника.

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