EADaily: первая АЭС в Польше обойдется примерно в 47,3 миллиарда долларов

Строительство первой в Польше атомной электростанции обойдется примерно в 192 миллиарда злотых — это примерно 47,3 миллиарда долларов. О том, почему это так дорого, написало издание EADaily.

Окончательный контракт на инвестиции в атомную станцию из трех энергоблоков Польша планирует заключить с компаниями из США — Westinghouse Electric и Bechtel. Ориентировочно это произойдет в начале 2027 года.

Один реактор обойдется более чем в два раза дороже аналогичных энергоблоков от «Росатома». Такая значительная разница объясняется особенностями финансирования и управления — если в России работает централизованный и вертикальный менеджмент «Росатома», то в Польше вложениями занимаются коммерческие субподрядчики западных компаний. Из-за этого контроль и распределение бюджета происходят гораздо менее эффективно.

Здесь и бумажная волокита. Команда из примерно 140 польских специалистов выверяет текст контракта объемом в несколько сотен страниц с американскими подрядчиками. Для них будет успехом, если согласование условий будет проведено до конца 2026 года.

Ранее Служба внешней разведки России обвинила руководство Еврокомиссии в организации информационной кампании против «Росатома». По данным ведомства, европейские чиновники пытаются сорвать строительство атомной электростанции «Пакш-2» в Венгрии.

В СВР утверждают, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен стремится заставить Будапешт отказаться от сотрудничества с российской госкорпорацией. Для этого, по версии разведки, используются публикации европейских СМИ, в том числе Politico Europe.

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