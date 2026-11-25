Промедление с бронированием может оставить туристов без желаемого размещения или заставить переплатить за поездку.
Фото: © РИА Новости/Кристина Соловьёва
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Сложнее всего на Новый год бронировать туры во Вьетнам
Популярные зарубежные направления уже сталкиваются с нехваткой свободных номеров на новогодние праздники. О том, где гостиницы разбирают быстрее всего и когда выгоднее планировать отпуск, Газета.ру рассказала эксперт платформы Юлия Завьялова.
Наиболее напряженная ситуация складывается на вьетнамском острове Фукуок. Интерес российских туристов к направлению поддерживают в том числе чартерные рейсы из разных городов России. При этом выбор гостиниц здесь сравнительно небольшой. Особенно быстро заканчиваются свободные номера в четырех- и пятизвездочных отелях.
Эксперт советует не откладывать бронирование тем, кто рассчитывает остановиться в конкретной гостинице, особенно расположенной на первой береговой линии.
Похожая ситуация наблюдается на Пхукете в Таиланде, хотя вариантов размещения там пока больше. Заранее стоит позаботиться о поездке и тем, кто планирует встретить Новый год на Мальдивах, Сейшельских островах или в Индонезии.
Больше возможностей для выбора обычно остается в Египте, Турции и ОАЭ благодаря развитой гостиничной инфраструктуре. Однако и на этих курортах наиболее востребованные варианты постепенно заканчиваются.
В Египте, например, туристы активно бронируют семейные гостиницы с подогреваемыми бассейнами. Особенным спросом пользуются номера для двух взрослых и двух детей, варианты со смежными комнатами, а также жилье с видом на море или удобным расположением относительно пляжа. При этом быстрее могут разбирать не самые дорогие номера, а именно те, которые подходят большинству отдыхающих.
К декабрю стоимость отдельных новогодних туров может увеличиться на 20–40% по сравнению с предложениями раннего бронирования. Кроме того, в популярных гостиницах свободных мест может уже не оказаться.
По словам Завьяловой, рассчитывать на выгодные горящие предложения непосредственно перед новогодними праздниками становится все рискованнее. В результате туристы могут не только потратить больше запланированного, но и вовсе не найти подходящий вариант размещения.
Как сэкономить на новогоднем отдыхе
Снизить расходы можно, если немного изменить даты путешествия. Самые дорогие вылеты обычно приходятся на период с 28 по 31 декабря. В качестве альтернативы эксперт предлагает отправиться в отпуск 22–23 декабря и вернуться уже после Нового года.
Другой вариант — перенести начало путешествия на 2–3 января и задержаться на курорте дольше окончания зимних каникул.
Дополнительную экономию может обеспечить более гибкий выбор гостиницы. Например, размещение на второй береговой линии или в отеле с менее дорогой категорией номеров позволит сократить расходы без существенного снижения уровня комфорта.
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