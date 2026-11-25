Певица MARGO призналась, что развод ее не расстроит

Певица MARGO (настоящее имя — Маргарита Овсянникова. — Прим.ред.) призналась, что не стала бы долго переживать в случае расставания с супругом. По словам артистки, она быстро отходит от потрясений и старается радоваться жизни, несмотря на перемены. Об этом она рассказала на премии «ОК! Больше, чем звезды» в беседе с 5-tv.ru.

Журналисты поинтересовались у исполнительницы, легко ли ей далось решение изменить прическу. MARGO ответила, что привыкла быстро принимать решения и не зацикливаться на произошедшем.

В качестве примера она привела возможное расставание с мужем, отметив, что даже в такой ситуации не стала бы надолго погружаться в переживания.

«Я очень быстро отхожу. Недавно, кстати, мне даже захейтили, я сказала, что если бы мы расстались с моим мужем, я бы долго не расстраивалась. Жизнь настолько прекрасна. Нужно радоваться каждой секунде», — заявила певица.

MARGO добавила, что не стоит слишком переживать и из-за изменений во внешности. По ее мнению, волосы со временем отрастут, поэтому экспериментировать с прической можно без лишних опасений.

«Волосы — это не зубы, отрастут. Зубов у меня давно нет. Даже виниры! А волосы отрастут» — пошутила артистка.

Что известно о тайном муже MARGO

Маргарита Овсянникова широкую известность получила после участия в реалити-шоу «Дом-2». Сейчас строит музыкальную карьеру, также ведет блог.

Несмотря на публичность, подробности семейной жизни MARGO предпочитает не раскрывать. В августе 2026 года артистка впервые подробно рассказала, что уже несколько лет состоит в браке, однако имя супруга по-прежнему держит в секрете.

MARGO тогда призналась, что муж полностью обеспечивает семью и исполняет ее желания. По словам певицы, она чувствует себя любимой и не нуждается в том, чтобы делать личную жизнь достоянием общественности.

Некоторые подробности о супруге артистки раскрывал продюсер Сергей Дворцов. Он называл мужчину влиятельным человеком, живущим за границей, и утверждал, что тот также участвует в музыкальной карьере MARGO. В частности, по словам продюсера, супруг вкладывал деньги в творчество певицы, в том числе в запись совместной композиции с народным артистом России Филиппом Киркоровым.

Сын Кир и неизвестный отец ребенка: что известно о семье MARGO

Помимо загадочного супруга, у MARGO есть четырехлетний сын Кир. Мальчик родился в марте 2022 года. Певица периодически рассказывает о материнстве, хотя подробности отношений с отцом ребенка предпочитает не раскрывать.

По информации Super, отец Кира живет за границей и финансово обеспечивает сына. Артистка не называла имя мужчины.

В октябре певица с юмором рассказала, насколько непросто совмещать воспитание ребенка с работой. Когда сын заболел, а затем инфекцию подхватила няня, артистке пришлось особенно активно заниматься мальчиком. Временно ей помогала мама.

«Думаю, Боже мой, как же это сложно быть мамой, когда у тебя нет няни. Это прям, Господи, спасибо мне, что я выбрала такого папу. Спасибо нашему папе, потому что без няни просто можно сойти с ума», — поделилась Марго в личном блоге.

Певица также рассказывала, что старается воспитывать сына достаточно строго. По ее словам, она очень любит Кира, но не позволяет ему переходить границы. В семье даже работает детский психолог, который помогает выстраивать отношения с ребенком.

При этом MARGO замечает у ребенка интерес к публичности. Мальчик ходит в детский сад, посещает развивающие занятия, любит петь мамины песни, особенно композицию «Кукареку». Однажды артистка даже столкнулась с неожиданной популярностью: когда она пришла за сыном в детский сад, его одногруппница попросила с ней сфотографироваться.

MARGO не исключает, что Кир однажды попробует себя в кино. Она заявляла, что готова помогать ему строить карьеру, если у мальчика появится такое желание, но навязывать ему профессию не собирается.

«Если он попросит, то, конечно. Я считаю, что нужно всегда поддерживать своего ребенка, но не налегать», — объясняла певица в разговоре с 5-tv.ru.

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