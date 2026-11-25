Президент США рассмеялся в ответ на слова о скором перемирии.
Фото: www.globallookpress.com/Yuri Gripas-Pool via CNP
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Трамп рассмеялся в ответ на слова Зеленского о завершении конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп рассмеялся, услышав слова главы киевского режима Владимира Зеленского о скорых сроках завершения конфликта на Украине. Это произошло во время интервью главы Белого дома New York Post.
Журналисты попросили Трампа прокомментировать публичное заявление Зеленского о том, что США якобы намерены добиться мирной сделки Москвы и Киева за декабрь–январь 2026/2027 года.
«Кто это сказал? Что он хочет, чтобы я сделал?» — сказал Трамп в ответ на это, рассмеявшись и переглянувшись с находившимся в кабинете помощником.
Президент США также добавил, что не ограничивает себя четкими сроками урегулирования конфликта на Украине.
«Я просто хочу, чтобы он был завершен», — заявил Трамп.
По словам главы Белого дома, он бы хотел добиться устойчивого перемирия, но «для танго нужны двое», имея в виду, что для результата необходимо ответное стремление к миру с украинской стороны.
Впрочем, Financial Times сообщил, что администрация Дональда Трампа и в самом деле рассчитывает добиться заключения мирного соглашения между Россией и Украиной к началу января 2027 года. При этом позиция самого президента и его аппарата может значительно различаться.
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