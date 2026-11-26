Адвокат Андрюкова: заявление о принуждении к труду обязаны принять даже без пасп

Если человека принуждают к работе, не дают покинуть помещение, угрожают ему или применяют насилие, необходимо сообщить о происходящем в правоохранительные органы. Как действовать в такой ситуации и на какую защиту можно рассчитывать, Газета.ру рассказала адвокат Яна Андрюкова.

Первым делом следует попытаться связаться с полицией. В России для этого можно воспользоваться номерами 112 или 102. При обращении важно четко объяснить, что человека удерживают против его воли, заставляют работать, угрожают и не позволяют самостоятельно уйти.

Также необходимо сообщить адрес или ориентиры места, где находится пострадавший, и передать геолокацию, если есть такая возможность. Если известно о наличии охраны, оружия или других удерживаемых людей, об этом тоже следует рассказать правоохранителям.

Если самостоятельно позвонить не получается, можно попросить о помощи доверенного человека. При этом адвокат советует не вступать в открытый конфликт с теми, кто удерживает пострадавшего, и пользоваться только безопасными способами связи.

Для обращения в полицию не требуется предварительно собирать доказательства или самостоятельно определять, какие статьи закона были нарушены. По словам Андрюковой, правоохранительные органы обязаны принять и проверить сообщение о преступлении.

Заявление можно подать в любое отделение полиции. Отсутствие паспорта или других документов, как и то обстоятельство, что предполагаемое преступление произошло в другом регионе, не являются основаниями для отказа. Обратиться также могут родственники пострадавшего или очевидцы.

При личной подаче заявления в дежурную часть необходимо получить талон-уведомление с регистрационным номером. Если сотрудники отказываются принимать сообщение или бездействуют, их действия можно обжаловать прокурору или в суд.

При этом сохранять переписку, объявления о работе, сведения о денежных переводах, имена и номера телефонов следует только в том случае, если это не создает дополнительной опасности. Адвокат подчеркнула, что ради сбора доказательств не стоит оставаться в опасном месте или самостоятельно возвращаться за документами.

После освобождения, если у человека есть телесные повреждения, необходимо обратиться за медицинской помощью и попросить врачей зафиксировать травмы. При составлении заявления важно подробно описать обстоятельства удержания и принуждения к труду, а не ограничиваться жалобой на невыплату заработка.

Если после обращения в полицию поступают угрозы в адрес пострадавшего или его близких, об этом следует сообщить следователю и подать заявление о применении мер безопасности.

Если принуждение к работе и незаконное удержание происходят за границей, необходимо обратиться в местную полицию. Гражданам России адвокат также рекомендует связаться с российским консульством. Оно может помочь наладить взаимодействие с местными правоохранительными органами и оформить документы для возвращения на родину.

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