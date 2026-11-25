Отоларинголог Сергеева объяснила, может ли насморк привести к коме и смерти

Обычный насморк не может привести к коме или смерти, однако в редких случаях осложненная бактериальная инфекция носовых пазух способна распространиться на головной мозг. Среди возможных последствий — менингит и тромбоз сосудов. Об этом рассказала отоларинголог Наталия Сергеева в беседе с 5-tv.ru.

По словам специалиста, опасные осложнения возникают не при обычном вирусном насморке, а при тяжелом бактериальном синусите. При этом существуют факторы, которые могут повышать риск распространения инфекции.

«От обычного насморка люди не умирают и в кому не впадают. Здесь речь действительно идет про осложненный синусит, и есть еще определенные предпосылки, которые дают, чтобы этот синусит осложнился. То есть есть определенные изменения анатомии в пазухах носа у людей», — объяснила Сергеева.

Дополнительную опасность заболевание может представлять для людей с ослабленным иммунитетом. Например, риск осложнений выше у пациентов с сахарным диабетом.

Врач подчеркнула, что примерно в 90% случаев синуситы имеют вирусную природу. Такие воспаления обычно не приводят к тяжелым последствиям, о которых идет речь. Угроза возникает при развитии бактериального процесса, который встречается значительно реже.

Особенность строения околоносовых пазух заключается в том, что они отделены от соседних анатомических структур тонкими костными стенками. Поэтому при тяжелой бактериальной инфекции воспаление может распространиться за пределы носовых пазух.

В первую очередь поражение может затронуть глазницу. В таком случае у пациента возникают серьезные проблемы со зрением и требуется экстренная медицинская помощь.

Еще опаснее ситуация, когда инфекция распространяется на головной мозг. Среди возможных осложнений Сергеева назвала менингит и тромбоз кавернозных синусов — венозных структур, расположенных в области основания черепа.

«И на мозг тоже может перейти. И это может вызвать уже менингит, тромбоз разных кавернозных синусов, которые находятся в головном мозге. И вызвать развитие таких грозных осложнений, как, в том числе кома. И даже до летальных исходов может дойти», — предупредила отоларинголог.

Как обычное воспаление пазух может привести к коме

Опасность тяжелого синусита подтверждает случай 43-летнего мужчины, которого доставили в Люберецкую больницу в состоянии комы. Сначала медики подозревали инсульт: пациент не мог говорить, не понимал обращенную к нему речь и не ориентировался в пространстве.

Однако обследование показало, что причиной тяжелого состояния стал пансинусит — острое гнойное воспаление всех околоносовых пазух. Анализы также выявили опасную бактериальную инфекцию.

Врачи приняли решение срочно прооперировать пациента, чтобы устранить очаг воспаления. Ситуацию осложняло наличие титановой пластины в лобной области, установленной после черепно-мозговой травмы.

После хирургического вмешательства мужчина несколько дней находился в реанимации. Подобрать эффективную терапию удалось с помощью клинических фармакологов, поскольку обнаруженные бактерии оказались устойчивы к обычным антибиотикам.

Через неделю пациент вышел из комы и смог назвать свое имя. Это позволило медикам установить его личность и найти родственников. Впоследствии мужчину выписали домой под наблюдение врачей поликлиники.

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