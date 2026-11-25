У блогера Лерчек обнаружили метастазы в головном мозге

У помилованной президентом РФ Владимиром Путиным блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, обнаружили метастазы в оболочках головного мозга. Теперь врачи рассматривают возможность проведения лучевой терапии. Лерчек также рассчитывает пройти экспериментальное лечение, которое должно помочь ее организму бороться с раковыми клетками. Об этом она сама сообщила в социальных сетях.

История болезни: как Лерчек боролась с раком

По словам блогера, после рецидива болезни российские врачи предложили ей продолжить химиотерапию, но уже другими препаратами. Процедуры необходимо было проходить каждые две недели. При этом специальную емкость с лекарством пришлось бы носить с собой на протяжении 48 часов.

«И так до тех пор, пока лечение будет продлевать тебе жизнь. То есть конца и края этому нет», — рассказала Валерия.

Чекалина призналась, что химиотерапию переносила тяжело. Она понимала, что болезнь продолжает развиваться, поэтому решила искать другие способы лечения.

«Я понимала, что рак меня убивает, что после химии мне становится плохо, и осознавала: нужно что-то предпринимать», — поделилась блогер.

В итоге Лерчек отправилась в Китай. Там она рассчитывает пройти CAR-T-терапию — лечение с помощью собственных иммунных клеток.

Как работает экспериментальная терапия, которая ждет Лерчек

При CAR-T-терапии у пациента берут кровь, из которой выделяют иммунные клетки. Затем специалисты изменяют их в лаборатории, чтобы они могли распознавать и уничтожать рак, после чего их вводят обратно в организм.

Сама Валерия довольно метко сравнила их с маленькими воинами, которые ищут и атакуют опухоль.

«Они становятся словно маленькими воинами, которые находят мишени и атакуют опухоль», — объяснила Чекалина.

По словам блогера, подготовка клеточного препарата занимает около трех недель. Перед его введением пациенту также проводят химиотерапию, чтобы подготовить организм к лечению.

При этом CAR-T-терапия подходит не при всех видах рака. Например, эффективность этого метода при лечении опухолей пока не подтверждена, поэтому заранее сказать, поможет ли он Лерчек, невозможно. Сейчас блогер проходит обследования и готовится к дальнейшему лечению.

Как раз во время обследования в китайской клинике врачи выявили у Лерчек новое осложнение. Выяснилось, что рак распространился на оболочки головного мозга. Из-за этого первоначальный план лечения может измениться.

«Кроме того, у меня обнаружили метастазы в оболочках головного мозга, и, возможно, мне проведут облучение», — сообщила Валерия.

Пока окончательного решения нет. Врачи продолжают обследование и обсуждают, какие процедуры нужны Лерчек в первую очередь. Уже 27 ноября специалисты соберут консилиум и определят дальнейший план лечения. В том числе им предстоит решить, можно ли проводить CAR-T-терапию с учетом новых осложнений.

Несмотря на тяжелое состояние, Лерчек старается не терять надежду. По ее словам, лечащий врач поддержал ее и пообещал сделать все возможное, чтобы помочь.

«Профессор Тинь, который занимается мной, сказал: «Мы обязательно тебя вылечим ради твоих четырех прекрасных детей», — поделилась блогер.

Сейчас Валерии также ставят поддерживающие капельницы. По ее словам, в клинике используют и некоторые средства народной медицины. Однако, само собой, такие процедуры не заменяют основное лечение.

Суд, диагноз, приговор и помилование

Об онкологическом заболевании у Чекалиной стало известно в марте 2026 года. Незадолго до этого, 24 февраля, блогер родила четвертого ребенка. Во время обследования после родов врачи обнаружили у нее рак желудка четвертой стадии с метастазами. Позднее стало известно, что метастазы обнаружили и в других органах.

В октябре 2024 года против Лерчек и ее бывшего мужа Артема Чекалина возбудили уголовное дело о незаконном переводе денег за границу. По версии следствия, супруги вместе с подельниками вывели на счета в ОАЭ более 251 миллиона рублей, заработанных на продаже фитнес-марафонов. Для этого, как установил суд, использовались документы с недостоверными сведениями о назначении платежей.

После возбуждения дела Чекалиных отправили под домашний арест. В марте 2026 года производство по ее делу временно приостановили, а меру пресечения смягчили. Однако позднее судебное разбирательство продолжилось. В июле Гагаринский районный суд Москвы приговорил Лерчек к пяти годам лишения свободы условно и штрафу в размере около 763 миллионов рублей. Сама блогер вину так и не признала.

Ее бывший супруг получил более суровое наказание. В апреле 2026 года Артема Чекалина приговорили к семи годам колонии и штрафу в размере 194,5 миллиона рублей.

Чекалина обратилась с прошением к президенту России Владимиру Путину 12 ноября — уже 14 ноября глава государства подписал соответствующий указ. Валерию освободили от назначенного наказания, вернули ей загранпаспорт, чтобы она смогла отправиться в Китай и продолжить борьбу с заболеванием.

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