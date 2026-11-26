Россиян ждут на празднование Нового года на фестивале валенок и в тереме Снегурочки

Встретить Новый год среди старинных улочек, попасть на настоящую почту Деда Мороза или увидеть северное сияние можно и без поездки за границу. Life.ru собрал семь российских направлений для зимних каникул.

Вологда

Вологда получила звание новогодней столицы России — 2027. Праздник здесь начнется уже 12 декабря. Программу назвали «Вологодское зазимье».

Город 19 декабря устроит фестиваль валенка «Наваляй по-вологодски». Гостей ждут ярмарка и мастер-классы. 26 и 27 декабря пройдет фестиваль огненных искусств, а в новогоднюю ночь в центре состоится большой концерт.

Но и после боя курантов скучать не придется. С 4 по 6 января на Кремлевской площади выступят участники фестиваля уличных театров. А 6 января можно будет попробовать блюда на фестивале русской кухни.

Заодно стоит прогуляться по Благовещенской улице, рассмотреть резные наличники и найти кованую скамейку «Посидим-поокаем» возле памятника букве «О». Из поездки обычно привозят вологодское кружево и знаменитое сливочное масло.

Новогодней столицей город становится уже во второй раз. Впервые этот статус Вологда получила в 2014 году.

Великий Устюг

От Вологды до Великого Устюга около 450 километров. Поэтому два города удобно объединить в одну поездку.

Главная достопримечательность здесь — терем Деда Мороза в сосновом лесу. Можно пройти по Тропе сказок, заглянуть в кузницу и посетить зоопарк. А в самом городе работает Почта Деда Мороза. Она находится по адресу: Октябрьский переулок, 1А.

Январь здесь по-настоящему зимний, так как температура легко опускается до минус 20 градусов. Так что теплая одежда точно не будет лишней.

Кострома

У Деда Мороза есть своя резиденция в Великом Устюге, а у его внучки — в Костроме. В Тереме Снегурочки проводят интерактивные программы, а во время каникул открывают ледяную комнату.

Новогодние представления проходят и на Сусанинской площади. Так что праздничную атмосферу можно поймать даже без посещения резиденции. А после прогулки стоит заглянуть на Сумароковскую лосиную ферму. Если повезет, лосей получится покормить. И обязательно попробуйте местные сыры, ведь недаром Кострому называют сырной столицей России.

Санкт-Петербург

Петербург зимой превращается в большую праздничную декорацию. Невский проспект и Дворцовую площадь украшают огнями, в городе открываются катки, а с 12 декабря по 10 января работает рождественская ярмарка.

Отдельная причина приехать — балет «Щелкунчик». Билеты на январские спектакли разбирают заранее, поэтому с покупкой лучше не затягивать.

Правда, у петербургской зимы есть особенность — здесь часто сыро и ветрено.

Калининград

Хотите почувствовать себя на рождественских улицах Европы? Для этого необязательно покидать Россию. В Калининграде есть брусчатка, старинная архитектура, Кафедральный собор на острове Канта и Рыбная деревня с домиками в немецком стиле.

В праздничные дни возле собора шумит рождественский базар. А если захочется выбраться за город, можно съездить в Зеленоградск или Светлогорск и посмотреть на зимнюю Балтику.

Самолетом в Калининград можно добраться по внутреннему паспорту. А вот для поездки на поезде через Литву понадобятся загранпаспорт и транзитный документ.

Карелия

В Карелии сама дорога может стать частью праздника. Из Сортавалы в горный парк «Рускеала» ходит «Рускеальский экспресс». Это ретропоезд с интерьерами в стиле начала прошлого века.

В парке можно увидеть Мраморный каньон, который по вечерам красиво подсвечивают. Отдельная поездка ждет желающих у Рускеальских водопадов.

Есть в Карелии и свой Дед Мороз. Его зовут Талвиукко, а резиденция находится в поселке Чална под Петрозаводском.

Мурманск и Териберка

Для тех, кому хочется совсем необычных впечатлений, есть Заполярье. В Мурманске в это время стоит полярная ночь. А при удачном стечении обстоятельств в небе можно увидеть северное сияние. Правда, гарантировать такое зрелище никто не может, так как все зависит от солнечной активности и погоды.

Днем туристы отправляются на снегоходах по тундре, катаются в оленьих упряжках и едут в Териберку. Там находится знаменитый пляж «Яйца дракона».

Интерес к региону заметно вырос. По данным Российского союза туриндустрии, к началу ноября на новогодние даты было занято 75% гостиничных мест Мурманской области.

К зимнему сезону в регионе готовятся десять горнолыжных комплексов. Авиакомпании также увеличивают число рейсов в Хибины.

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