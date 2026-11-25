Игорь Крутой показал редкие фотографии с женой Ольгой в ее день рождения

Народный артист России Игорь Крутой трогательно поздравил супругу Ольгу с днем рождения. Жене композитора исполнилось 63 года. Композитор опубликовал совместные фотографии и посвятил имениннице теплые слова.

«Сегодня свой день рождения отмечает Олюшка Крутая», — написал музыкант, сопроводив публикацию изображением сердца.

Игорь Яковлевич также процитировал стихотворение Николая Колодина о женской красоте и любви.

«Мир держится на женской красоте, она своя для каждого мужчины: по разуму, по сердцу, по мечте — в том суть любви, и нет иной причины…» - подписал композитор.

Поздравления присоединились оставить друзья и коллеги семьи. Ани Лорак назвала Ольгу королевой, а Алсу обратилась к имениннице с теплыми словами. Среди тех, кто не остался в стороне, оказались Филипп Киркоров, Анна Нетребко и Зара.

За плечами супругов больше трех десятилетий совместной жизни. За это время Ольга стала для композитора не только любимой женщиной, но и близким другом, поддержкой и человеком, которому он доверяет самые важные решения.

Фото: Instagram*/igorkrutoy65

Почему Крутой редко показывает семейные фотографии

Несмотря на известность, Игорь Крутой не стремится превращать личную жизнь в публичное шоу. Композитор ранее признался 5-tv.ru, что фотографируется преимущественно по необходимости — например, для музыкальных альбомов.

«Ну, только по мере необходимости — там, альбом выпустить или что-то такое», — рассказал артист на гала-ужине премии «Виктория».

При этом семейные снимки у супругов все-таки появляются. По словам Крутого, они фотографируются во время совместных путешествий. Например, недавно пара сделала несколько кадров во время поездки на «Новую волну». Однако большинство таких фотографий остается в личных архивах и не попадает в социальные сети.

Журналисты также поинтересовались, любит ли композитор экспериментировать во время фотосессий. На этот вопрос Крутой ответил с присущим ему юмором.

«Ну, я весь в экспериментах», — заявил музыкант.

«Свернул шею и остался сидеть»: как Игорь Крутой встретил будущую жену

История любви Игоря и Ольги Крутых началась в 1994 году в Атлантик-Сити. Композитор приехал в США на концертную программу «Песня года», после которой состоялся праздничный банкет.

Ольга тогда жила в США и пришла на мероприятие вместе с подругой. Российскую эстраду она практически не знала, поэтому знаменитого музыканта сразу не узнала. Игорь, напротив, обратил внимание на эффектную женщину практически сразу.

«Свернул однажды шею, да так и остался сидеть», — с юмором вспоминал композитор первую встречу.

В тот вечер они познакомились, пообщались и обменялись впечатлениями, но серьезного продолжения знакомство сразу не получило. Крутой улетел в Москву, однако Ольгу не забыл. Спустя некоторое время он раздобыл ее номер телефона через общую знакомую и позвонил.

В одном из интервью Ольга рассказывала, что на тот момент была замужем и воспитывала дочь от предыдущих отношений. Поэтому начало их романа оказалось непростым. Женщине предстояло завершить прежние отношения, а влюбленным — привыкнуть к жизни на расстоянии.

Однако композитора это не остановило. Он довольно быстро понял, что хочет связать с Ольгой будущее, и сделал ей предложение. Причем, как рассказывал сам Игорь, произошло это еще до того, как между ними успели сложиться полноценные романтические отношения.

В 1995 году пара поженилась. Позже Крутой признавался, что сразу почувствовал: встретил женщину, с которой хочет прожить жизнь.

Жизнь на две страны и семейная традиция

С самого начала супругам пришлось привыкать к отношениям на расстоянии. Игорь продолжал работать в России, а Ольга жила в США. Со временем такая организация семейной жизни стала для них привычной.

В одном из интервью супруги рассказывали, что стараются использовать каждую возможность, чтобы проводить время вместе. Одним из любимых семейных мест стал Майами, где они проводят новогодние праздники и собираются всей семьей.

Ольга однажды призналась, что еще в начале отношений мечтала показать Игорю особенное место, где он сможет жить и создавать музыку.

«Я покажу тебе очень хорошее место, мы там будем жить, и ты там напишешь очень много красивой музыки», — вспоминала она свои слова.

В итоге у семьи появился дом в Майами. В 2000 году, после тяжелой операции композитора, супруги решили приобрести там собственную недвижимость, чтобы больше не зависеть от аренды и постоянных переездов.

При этом Ольга не ограничилась ролью жены знаменитого музыканта. Она занялась бизнесом в США, в том числе парфюмерным направлением. Большую часть времени женщина проводит в Нью-Джерси.

Сам Крутой неоднократно говорил, что ценит в супруге не только красоту, но и умение быть настоящим партнером. В одном из совместных интервью пара признавалась, что за годы брака первоначальная влюбленность переросла в глубокую привязанность, доверие и уважение друг к другу.

Трое детей и непростая история с первым браком

До знакомства с Ольгой Игорь Крутой уже был женат. Его первой супругой стала Елена Бутома, внучка советского государственного деятеля Бориса Бутомы. Они познакомились в 1979 году, когда композитор находился на гастролях в Ленинграде.

Брак оказался недолгим и продлился около двух лет. У бывших супругов родился сын Николай, которому сейчас 45 лет.

После расставания отношения отца и сына складывались непросто. По словам Крутого, бывшая жена препятствовала их общению, поэтому музыкант видел ребенка лишь несколько раз. Когда Николаю исполнилось 18 лет, он сам захотел наладить контакт с отцом. Постепенно им удалось восстановить отношения.

Сейчас Николай живет в Мюнхене. Он занимается бизнесом, создал собственную семью и подарил композитору внучек. Игорь Яковлевич поддерживает отношения со старшим сыном и старается навещать его в Германии.

Когда Крутой женился на Ольге, у нее уже была дочь Виктория от предыдущих отношений. Девочке было около десяти лет. Композитор не просто принял ребенка супруги, но и официально удочерил ее, дав свою фамилию и отчество.

Позднее музыкант рассказывал, что отношения с Викторией стали для него по-настоящему близкими. Девушка выросла, вышла замуж за ресторатора Дэвида Берковича и сама стала мамой. Сейчас она занимается бизнесом и воспитывает детей.

В 2003 году у Игоря и Ольги родилась общая дочь Александра. Для композитора это стало еще одним важным событием в жизни. Девушка получила образование за границей, а родители стараются поддерживать ее во всех начинаниях.

Есть у композитора и еще один сын — Яков, родившийся в 1991 году. О его существовании музыкант узнал только в 2018-м. После этого Крутой признал сына и начал выстраивать с ним отношения.

«Счастливее, чем 30 лет назад»: в чем секрет брака Крутых

Несмотря на расстояние и необходимость постоянно подстраивать графики друг под друга, Игорь и Ольга сумели сохранить отношения. Супруги не скрывают, что у них, как и в любой семье, бывают разногласия и ссоры. Однако за годы совместной жизни они научились договариваться.

В одном из интервью Крутой признавался, что с возрастом стал еще больше ценить жену. По его словам, сейчас он счастлив не меньше, чем в начале романа.

«Наверное, сейчас я испытываю один из самых счастливых своих периодов в жизни, дети уже выросли, уже нас не так беспокоят, как раньше. А у нас еще — огонь в сердцах и не только», — рассказывал композитор.

Ольга также говорила, что их отношения со временем стали глубже. Если в молодости главную роль играла влюбленность, то теперь на первом месте стоят доверие, уважение и желание быть рядом.

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