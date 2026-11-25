Мещанский суд Москвы избрал меру пресечения губернатору Мурманской области Андрею Чибису — его заключили под стражу на два месяца в рамках уголовного дела о хищениях и растрате бюджетных средств. В СИЗО он пробудет до 23 января. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Андрея Чибиса задержали 23 ноября. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, глава региона проходит подозреваемым по делу о мошенничестве и растрате в особо крупном размере, а также незаконных валютных операциях. В деле также фигурируют несколько неназванных сообщников.

По версии следствия, Чибис и другие фигуранты дела могли быть причастны к хищению более миллиарда рублей, выделенных на реконструкцию дороги Апатиты — Кировск в Мурманской области. Кроме того, правоохранители провели обыски в здании правительства Мурманской области, а также по другим адресам, связанным с губернатором. Следственные действия проходили в Москве и Мурманске.

Как отметила в эксклюзивном интервью «Известиям» временно исполняющая обязанности начальника «Мурманскавтодора» Светлана Гаврилова, подрядчик, получивший почти полтора миллиарда рублей авансом, вообще не приступил к работам. Предположительно деньги могли вывести за границу.

После следственных мероприятий первого вице-губернатора Мурманской области Оксану Демченко и заместителя главы региона, министра региональной безопасности Артема Долгова доставили в столицу — в каком статусе они проходят по делу, не уточняется.

Еще один эпизод расследования касается предполагаемого хищения более 39 миллионов рублей из бюджета регионального Минстроя.

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