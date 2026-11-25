Актриса Ирина Горбачева сообщила о смерти бабушки

Актриса Ирина Горбачева сообщила о смерти бабушки Ольги Прокофьевны. Женщины не стало 19 ноября, ей было 95 лет. Звезда фильма «Я худею» опубликовала в соцсетях трогательное обращение, в котором рассказала, сколько любви и заботы получила от нее за свою жизнь.

О смерти бабушки Ирина узнала во время гастролей в Санкт-Петербурге. В тот день ей пришлось выйти на сцену, хотя справиться с переживаниями было непросто. Позже семья простилась с Ольгой Прокофьевной. Горбачева призналась, что и в день смерти бабушки, и во время прощания ее мучил один вопрос: «Почему я?».

Актриса назвала Ольгу Прокофьевну своим ангелом-хранителем. И неспроста. Бабушка всегда была рядом и помогала семье даже в самые трудные моменты.

Ирина вспомнила историю из раннего детства. Она и ее брат появились на свет раньше срока. После рождения близнецов у мамы пропало молоко. Тогда Ольга Прокофьевна села в поезд и привезла внукам коробки с сухим питанием. С тех пор она постоянно участвовала в их жизни.

В памяти Горбачевой остались и летние поездки на море, и долгие разговоры, и обычные семейные вечера. А еще бабушкина картошка с укропом. Именно ее актриса до сих пор считает самой вкусной.

Ирина рассказала и о том, как бабушка относилась к смерти. Ольга Прокофьевна не боялась говорить о неизбежном и просила родных не плакать после ее ухода. Она считала, что прожила прекрасную жизнь, и надеялась умереть во сне.

«Не плачьте, только не плачьте! Я прожила прекрасную жизнь. Вот бы умереть во сне, хоп и готово! Но такую смерть надо заслужить — мне, наверное, вряд ли такую дадут», — вспоминала Горбачева слова бабушки.

По признанию актрисы, почти так все и произошло.

В прощальном посте Ирина перечислила, чему Ольга Прокофьевна научила внуков. Читать, писать, готовить, стирать, гладить, шить, убираться, помогать людям и жить в мире с окружающими. Но больше всего артистка запомнила ее характер, чувство юмора и умение поддержать близких.

«Во мне столько тебя! Твой юмор, характер, простота, умение поддержать и „ну давай хвались“ — навсегда в моем сердце! Я очень тебя люблю, душа моя! И буду любить еще крепче!» — написала актриса.

Горбачева призналась, что постарается не плакать, а вспоминать, как много времени им удалось провести вместе. Она будет хранить в памяти бабушкины рассказы, которые та могла пересказывать по нескольку раз, совместные объятия и даже минуты молчания рядом.

«Ты мой ангел, бабуля! Да-да! Я это точно знаю. Ты и там продолжишь о нас заботиться! Тебя просто не остановить! Царствие тебе небесное! Лети с легкостью! Мы тут справимся со всем!» — завершила свое обращение Ирина.

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