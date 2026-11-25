Блогер Лерчек извинилась перед пожелавшими ей смерти хейтерами

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, столкнулась с волной жестких комментариев в социальных сетях. Некоторые пользователи не просто оскорбляли ее, но и желали ей смерти. Сейчас знаменитость проходит лечение от рака желудка четвертой стадии в Китае.

Чекалина опубликовала скриншоты личных сообщений от недоброжелателей. Один из пользователей написал ей: «Когда подохнешь? Уже всей страной устали ждать».

Блогер не стала оставлять подобные слова без ответа. Она обратилась к тем, кто желает ей смерти, и дала понять, что не намерена оправдывать их ожидания.

«Простите, что нарушаю ваши планы. У меня, к сожалению, для вас свои — жить долго, счастливо и воспитывать своих детей», — написала Валерия.

Несмотря на тяжелое состояние здоровья, Валерия продолжает делиться подробностями лечения и рассказывать о том, что происходит с ней за границей. При этом она не скрывает: борьба с болезнью оказалась гораздо сложнее, чем можно было представить.

Рак обнаружили после рождения четвертого ребенка

О страшном диагнозе Лерчек стало известно в марте 2026 года. Незадолго до этого, 24 февраля, блогер родила четвертого ребенка. Во время обследования после родов врачи обнаружили у нее рак желудка четвертой стадии с метастазами.

Для Валерии и ее близких это стало тяжелым потрясением. Вместо привычных забот о новорожденном ребенке семье пришлось столкнуться с необходимостью срочно начинать лечение.

Блогер проходила химиотерапию в России. Однако болезнь продолжала развиваться. После девяти курсов врачи обнаружили новые метастазы, в том числе в легких, надпочечниках и яичниках.

В октябре Валерия рассказала, что результаты обследования оказались неутешительными. Ей предложили продолжить химиотерапию другими препаратами. Лечение предполагало процедуры каждые две недели, причем лекарство необходимо было носить с собой в специальной емкости в течение 48 часов.

«Я понимала, что рак меня убивает, что после химии мне становится плохо, и осознавала: нужно что-то предпринимать», — призналась Чекалина.

Тогда она решила искать другие варианты и обратила внимание на китайские клиники, где занимаются клеточной медициной.

Почему Лерчек выбрала лечение в Китае

Валерия рассчитывает пройти CAR-T-терапию. Это метод, при котором у пациента берут собственные иммунные клетки, изменяют их в лаборатории и возвращают обратно в организм. После специальной подготовки такие клетки способны распознавать и атаковать раковые.

«Они становятся словно маленькими воинами, которые находят мишени и атакуют опухоль», — объясняла блогер.

По словам Чекалиной, изготовление препарата занимает около трех недель. Перед его введением пациенту также проводят химиотерапию, чтобы подготовить организм к процедуре.

Однако лечение оказалось не таким простым. Уже во время обследования в Китае врачи обнаружили у Валерии метастазы в оболочках головного мозга. Теперь специалисты рассматривают возможность облучения.

«Кроме того, у меня обнаружили метастазы в оболочках головного мозга, и, возможно, мне проведут облучение», — сообщила Лерчек.

Окончательный план лечения должен определить медицинский консилиум. Блогер также рассказала, что профессор Тинь, который занимается ее состоянием, пообещал сделать все возможное ради нее и четверых детей.

Помилование Путиным и долгожданная поездка за границу

Путь к лечению в Китае оказался осложнен не только состоянием здоровья, но и уголовным делом. Валерия вместе с бывшим мужем Артемом Чекалиным проходила по делу о незаконных валютных операциях. По версии следствия, при переводе за границу более 250 миллионов рублей от продажи фитнес-марафонов использовались документы с недостоверными сведениями.

В июле 2026 года Гагаринский районный суд Москвы признал блогера виновной и назначил ей пять лет лишения свободы условно, штраф в размере 763,5 миллиона рублей и запрет на администрирование сайтов на три года. Сама Чекалина вину не признала. В начале ноября Мосгорсуд оставил приговор в силе.

Из-за ограничений, связанных с наказанием, Валерия не могла свободно покинуть Россию. Между тем врачи рекомендовали ей рассмотреть возможность лечения в Китае.

Блогер обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании. Спустя два дня глава государства подписал соответствующий указ. Чекалину освободили от назначенного наказания и сняли с нее судимость. В Кремле пояснили, что решение было принято из соображений гуманности.

После этого Валерия получила загранпаспорт и смогла готовиться к поездке. Блогер 22 ноября сообщила, что отправляется в Китай. Перед дорогой она пожаловалась на сильные боли в костях. По ее словам, передвигаться по дому ей помогали мама и старший сын Богдан.

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