Профсоюзы объяснили, какие доказательства помогут избежать проблем с начальством.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Сильный снегопад может оправдать опоздание на работу. Если из-за сугробов и пробок движение встало, а единственная дорога до офиса оказалась перекрыта, суд может признать причину уважительной. Об этом РИА Новости рассказали в правовом департаменте Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).
«Если снегопад вызвал транспортный коллапс и перекрыл работнику единственную возможность добраться до работы, то снегопад, конечно, суд признает уважительной причиной в случае трудового спора. Тем более — если снегопад будет признан стихийным бедствием», — сообщили специалисты правового департамента.
Но нельзя просто опоздать и ничего не объяснить. Работнику нужно как можно скорее связаться с начальством, предупредить о задержке и рассказать, что произошло.
Если возникнет спор, сотруднику могут понадобиться доказательства. Например, скриншоты сообщений экстренных служб о сложной обстановке на дорогах. Подойдут и документы транспортных компаний о задержке или отмене рейсов. Еще один вариант — справки дорожных и коммунальных служб.
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