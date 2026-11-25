Сильный снегопад может оправдать опоздание на работу. Если из-за сугробов и пробок движение встало, а единственная дорога до офиса оказалась перекрыта, суд может признать причину уважительной. Об этом РИА Новости рассказали в правовом департаменте Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).

«Если снегопад вызвал транспортный коллапс и перекрыл работнику единственную возможность добраться до работы, то снегопад, конечно, суд признает уважительной причиной в случае трудового спора. Тем более — если снегопад будет признан стихийным бедствием», — сообщили специалисты правового департамента.

Но нельзя просто опоздать и ничего не объяснить. Работнику нужно как можно скорее связаться с начальством, предупредить о задержке и рассказать, что произошло.

Если возникнет спор, сотруднику могут понадобиться доказательства. Например, скриншоты сообщений экстренных служб о сложной обстановке на дорогах. Подойдут и документы транспортных компаний о задержке или отмене рейсов. Еще один вариант — справки дорожных и коммунальных служб.

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