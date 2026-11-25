Гоша Куценко встретит Новый год на сцене в Санкт-Петербурге вместе с семьей

Заслуженный артист России Гоша Куценко решил встретить Новый год необычным способом. Вместо домашнего застолья его ждет выступление в Санкт-Петербурге. О праздничных планах актер рассказал 7Дней.ru на премии журнала OK! «Больше чем звезды».

31 декабря Куценко выйдет на сцену клуба Игоря Бутмана. Концерт начнется в полночь. Вместе с артистом в Петербург отправятся жена Ирина Скриниченко и младшие дочери. По словам Гоши, он часто выступает в праздники вместе с музыкантами-друзьями, поэтому такой формат для него уже привычен.

Пока до праздника остается время, Куценко выбирает подарки для близких. И с одним из них возникла непростая задача. Младшая дочь коллекционирует кукол LOL и попросила найти старые наборы. Такие игрушки уже не так просто отыскать, но актер готов постараться ради дочери.

«Младшей покупаю старые наборы кукол LOL. Вот сейчас ищу их. Она этих кукол коллекционирует», — рассказал артист.

С Ириной Скриниченко актер познакомился задолго до свадьбы. Куценко вспоминал, что однажды пригласил будущую супругу на спектакль, где выступали его новые знакомые — молодой человек и девушка с детским церебральным параличом. С ними артист незадолго до этого подружился. По словам Гоши, именно после этого вечера Ирина по-настоящему влюбилась в него.

У будущей жены Куценко была своя история. Ирина работала моделью в Италии и встречалась с сыном известного итальянского модельера. Актер не скрывает, что увел ее у прежнего избранника.

«Ирина — человек вкуса, она работала моделью в Италии. Кстати, у нее был молодой человек, сын известного модельера. И я ее увел у него», — рассказал артист корреспонденту 5-tv.ru.

Есть у пары и другая история, связанная с театром. Однажды журналисты спросили Куценко о его сценическом костюме. В одной из постановок актер выходит к зрителям в стрингах. Оказалось, что именно в таком образе его впервые увидела будущая жена.

«Она может и стала моей женой, потому что увидела мою голую задницу», — пошутил Куценко.

С этим сценическим костюмом связан еще один курьез. Однажды после спектакля стринги остались в кармане куртки актера. Позже Куценко вместе с приятелем остановили полицейские возле клуба. Один из сотрудников узнал звезду «Антикиллера», но все равно провел досмотр. В кармане он обнаружил весьма неожиданную находку.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.