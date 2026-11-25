Электричество пропало также в четырех школах и двух детских садах.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В результате атаки беспилотников в Новокуйбышевске Самарской области без электричества остались 70 многоквартирных домов, четыре школы, два детских сада и больница. О последствиях сообщила глава города Виктория Каткова в своем канале в МАКС.
Причиной отключения стал сбой на высоковольтных линиях. Сейчас специалисты пытаются вернуть электричество в жилые дома и социальные учреждения. Больницу уже подключили к резервным источникам питания. На остальных объектах устанавливают генераторы.
По словам Катковой, все городские службы работают в усиленном режиме.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что за ночь над регионом сбили более 145 беспилотников. В результате погиб мирный житель.
Глава области выразил соболезнования родным погибшего. Семье пообещали оказать всю необходимую помощь.
В ночь на 22 ноября Краснодарский край подвергся массированной атаке беспилотников. В результате пострадали пять человек, повреждения получили 19 жилых домов: 17 частных и два многоквартирных.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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