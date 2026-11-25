Отречение Карла III может подтолкнуть некоторые страны к отказу от монархии

Возможный уход британского короля Карла III с престола может подтолкнуть некоторые страны Содружества наций к отказу от монархии. При этом самой Великобритании серьезные политические потрясения не грозят. Такое мнение выразил политолог-американист Малек Дудаков в беседе с aif.ru.

По словам эксперта, в Соединенном Королевстве давно существует четкий порядок передачи власти от одного монарха другому. Поэтому даже досрочная смена главы государства не должна привести к политическому кризису.

Однако возможное отречение Карла III вновь поднимет вопрос о том, нужна ли британцам монархия. Дудаков считает, что споры о переходе к республиканской форме правления могут усилиться, хотя сейчас у этой идеи недостаточно сторонников для серьезных перемен.

Гораздо заметнее последствия могут оказаться за пределами Великобритании. Некоторые государства Содружества наций до сих пор признают британского монарха своим главой. Частая смена королей, по мнению политолога, способна заставить их пересмотреть отношения с короной.

В качестве примера эксперт привел Барбадос, который в 2021 году отказался от британского монарха в качестве главы государства и стал республикой. При этом страна сохранила членство в Содружестве наций. Дудаков не исключил, что подобный путь могут выбрать и другие государства.

Разговоры о возможной передаче престола усилились после публикации RadarOnline. По информации издания, состояние здоровья Карла III якобы ухудшилось после девятидневного путешествия по странам Карибского бассейна. Источники утверждают, что монарх может передать корону своему 44-летнему сыну Уильяму.

Содружество наций

Содружество наций (до 1946 года — Британское Содружество наций) — добровольное объединение независимых государств, большинство из которых прежде были частью Британской империи. В организацию также входят страны, исторически не связанные с Великобританией.

Главой Содружества традиционно считается британский монарх, однако его функции исключительно символические и не предполагают политического управления государствами-участниками. Лишь 15 стран объединения признают британского монарха своим главой государства. Остальные являются республиками либо имеют собственных монархов.

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