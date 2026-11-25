Младенец чуть не сгорел заживо в Свердловской области

В Свердловской области врачи спасли полуторагодовалую малышку, которая получила ожоги 30% тела и отравилась продуктами горения в результате пожара в доме. Девочка уже самостоятельно дышит, играет и пытается вставать с кровати. Об этом сообщили на канале Минздрава Свердловской области в МАКС.

ЧП произошло, когда ребенок спал в детской комнате — отец находился на работе, а мать пила чай на кухне с двумя старшими детьми. Женщина заметила дым и бросилась в детскую, когда горящий натяжной потолок уже почти покрыл собой кровать дочери. Женщина схватила малышку и вынесла в общий коридор, после чего вернулась за старшими детьми.

Огонь распространялся так быстро, что семья едва успела спастись. У матери загорелись волосы, их помог потушить подоспевший сосед. Малышка попала в Детскую городскую клиническую больницу № 9 Екатеринбурга. Перевозкой занималась бригада Детского реанимационно-консультативного центра Территориального центра медицины катастроф.

Фото: МАКС/Здоровье уральцев|Минздрав Свердловской области/minzdravso

Следующие 22 дня девочка провела в реанимации, из них десять суток — на аппарате искусственной вентиляции легких. Все это время медики следили за ее жизненными показателями и занимались лечением ожогов. Для обработки ран специалисты использовали современные сетчатые покрытия. После необходимой подготовки врачи также успешно пересадили кожу на 5,5% поверхности тела.

Сейчас состояние ребенка значительно улучшилось. Девочка больше не нуждается в аппарате ИВЛ, самостоятельно дышит, играет и пытается вставать с кровати. В ближайшие дни ее планируют выписать домой.

Ранее в Подмосковье женщина спасла пятилетнего сына во время пожара в частном доме. Когда огонь охватил здание, мать вместе с младшим ребенком оказалась на мансарде. Чтобы спасти мальчика, она выбросила его из окна. При пожаре погибли супруг женщины и ее девятилетний сын.

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