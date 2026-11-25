Повышение МРОТ повлияет на размер алиментов в 2027 году

С 1 января 2027 года в России МРОТ вырастет до 28 935 рублей. Это изменение может повлиять и на выплаты на содержание детей. О том, как повышение минимальной зарплаты отразится на алиментах, URA.RU рассказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Константин Лебедев.

«Если размер алиментов не был установлен судом и между родителями не заключено нотариальное соглашение, то они могут рассчитываться исходя из величины МРОТ. В частности, на одного ребенка взыскивается четверть этой суммы, на двоих — треть, на троих и более — половина», — объяснил эксперт.

При этом эксперт подчеркнул, что рост выплат связан и с интересами детей. Алименты остаются важной частью семейного бюджета, а повышение МРОТ может увеличить средства, которые родители направляют на их содержание.

Лебедев также отметил, что повышение минимальной зарплаты влияет не только на доходы работников. Оно затрагивает и другие социальные выплаты, связанные с этим показателем.

Ранее Госдума утвердила федеральный бюджет на 2027–2029 годы. Документ предусматривает повышение пенсий, зарплат и социальных выплат. Отдельные средства выделят на поддержку участников СВО и их близких, а также на оборону и безопасность страны.

Уже в 2027 году прожиточный минимум вырастет на 6,8% — до 20 227 рублей. Дополнительные средства направят и на поддержку семей с детьми. В частности, увеличатся пособия по беременности и родам и ежемесячные выплаты по уходу за ребенком. Кроме того, материнский капитал проиндексируют с учетом фактической инфляции.

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