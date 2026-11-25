В Москве метель не утихает почти сутки. Авиакомпании экстренно меняют расписание. Водители откапывают машины, а общественный транспорт местами приходится выталкивать из сугробов самим пассажирам. Как столица справляется с ударом стихии, расскажет Артем Яковенко.

Вереницы снегоуборочных машин курсируют по всей Москве. Расчищают дороги и тротуары. Везут снег вот в такие места — это одна из столичных плавилен. Сюда грузовики по одному выгружают все, что собрали на улицах.

Снегопад не останавливается почти сутки. В столице уже объявили желтый уровень погодной опасности. Из-за слякоти на дорогах больше всего страдает общественный транспорт. Это кадры с Калужского шоссе: автобус-гармошка застрял в сугробе при повороте. Пассажирам пришлось выйти из салона, чтобы вытолкать из снега многотонную машину.

Движение на дорогах плотное, можно сказать, что скорость сейчас значительно ниже, чем в сухую погоду. Водители осторожничают, температура не слишком низкая, поэтому на дороге снег быстро тает, превращаясь в кашу. Колеса буксуют, а от заносов не страхует даже зимняя резина.

Для автомобилистов это утро в принципе выдалось непростым. Приходилось брать в руки и щетки, и лопаты, чтобы откопать свои машины. Вероятно, сегодня многие москвичи не доехали до работы вовремя.

— Очень быстро она пришла. Снег выпал. Чистить не чистят, как обычно, сразу. Поэтому ждем, пока почистят.

— Припорошило очень сильно.

Машут лопатами не только коммунальщики или водители, но и обычные прохожие, которые хотят поскорее расчистить себе дорожку у подъезда.

Москву накрыл балканский циклон «Вилка», который пришел в столицу со стороны Липецкой области.

Вот его снимок со спутника. В перспективе накрыть может всю Центральную Россию.

«У нас вот то, что сейчас выпадет за эти сутки, оно будет лежать в течение как минимум недели, то есть температуры остаются отрицательные, соответственно, со снегом ничего не будет происходить, он не будет таять», — сказал начальник отдела Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

Коммунальщики уже начали работать без остановки — вывели на улицы весь парк спецтехники. Говорят, сценарий прошлого года не повторится.

«Прошлый год нас научил многому. И штатное расписание у нас было расширено, докупили новую технику, докупили новое оборудование, те же самые средства малой механизации. У нас город укомплектован в полном объеме», — сказал первый заместитель главы управы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства района Очаково-Матвеевское Андрей Бугаков.

Минувшую ночь называют самой холодной с начала текущей осени. По подсчетам экспертов, выпало почти 20% месячной нормы осадков.

Снегопад, по прогнозам синоптиков, продлится до вечера. Всего может выпасть до 25 сантиметров снега. Так что работы у коммунальщиков будет, что называется, навалом.

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