Верховные суды России и Лаоса подписали соглашение о сотрудничестве
Страны будут обмениваться опытом в сфере правосудия.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Верховные суды России и Лаоса подписали сегодня соглашение о сотрудничестве. Как отметил председатель Верховного суда России Игорь Краснов, документ позволит регулярно обмениваться практическим опытом, а также передовыми решениями в работе судов.
«Сотрудничество между высшими судебными органами наших стран также выходит на качественно новый уровень, системный и стратегический. Это в значительной степени относится к нашим общим ответам на современные глобальные вызовы — от роста киберпреступности до транснациональных угроз и необходимости защиты прав наших граждан, в том числе в цифровой среде», — сказал председатель Верховного суда России Игорь Краснов.
Кроме того, по словам Игоря Краснова, наша страна готова делиться с Лаосом наработками в сфере искусственного интеллекта — развивать такое партнерство предлагается на площадке Российского центра судебных компетенций.
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