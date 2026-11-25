Верховные суды России и Лаоса подписали сегодня соглашение о сотрудничестве. Как отметил председатель Верховного суда России Игорь Краснов, документ позволит регулярно обмениваться практическим опытом, а также передовыми решениями в работе судов.

«Сотрудничество между высшими судебными органами наших стран также выходит на качественно новый уровень, системный и стратегический. Это в значительной степени относится к нашим общим ответам на современные глобальные вызовы — от роста киберпреступности до транснациональных угроз и необходимости защиты прав наших граждан, в том числе в цифровой среде», — сказал председатель Верховного суда России Игорь Краснов.

Кроме того, по словам Игоря Краснова, наша страна готова делиться с Лаосом наработками в сфере искусственного интеллекта — развивать такое партнерство предлагается на площадке Российского центра судебных компетенций.

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