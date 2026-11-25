В Москве задержали владельца криптообменника MoscaEx по делу о похищении человека

В Москве задержали владельца криптообменника MoscaEx Саида Сурхаева. Предварительно, он проходит по уголовному делу о похищении человека. Об этом РИА Новости сообщили в правоохранительных органах.

Сурхаев владеет обменным пунктом MoscaEx, расположенным в деловом центре «Москва-Сити». Обстоятельства предполагаемого похищения выясняются.

Ранее сотрудники ФСБ провели операцию против нелегальных криптообменников в «Москва-Сити». По данным правоохранителей, через эти пункты мошенники выводили за границу миллионы рублей, похищенные у россиян. Часть средств переводили на Украину. Во время обысков бойцы спецназа вскрывали двери помещений, где проводились незаконные операции с криптовалютой.

Еще один эпизод с задержанием по подозрению в преступлении с использованием криптовалюты и похищении человека произошел в Москве. Правоохранители задержали двух мужчин по подозрению в похищении студента и вымогательстве. Одним из фигурантов оказался знакомый рэпера MACAN. По данным следствия, похищенного заставили передать 80 тысяч рублей в криптовалюте.

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