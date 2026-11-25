В Ижевске задержали мужчину, который напал на девочку посреди улицы и попытался затащить ее в подъезд. Об этом сообщил источник 5-tv.ru. Задержанному 31 год, его зовут Ильнар.

Все произошло на улице Клубной в Ленинском районе города. Камера домофона записала, как незнакомец догнал ребенка и схватил его за одежду. Мужчина удерживал девочку за капюшон и плечи, а затем силой повел к подъезду.

Девочка громко закричала и позвала на помощь. В какой-то момент ей удалось вырваться и убежать от нападавшего.

Подробности инцидента выясняются.

По словам знакомой задержанного, мужчина был замкнутым и злоупотреблял алкоголем.

«Когда выпьет, сам себя может не помнить. Выпивал каждый день. Это было четыре года назад», — рассказала она 5-tv.ru.

Женщина уточнила, что не общалась с ним несколько лет.

Ранее стало известно, что в Свердловской области мужчина похитил мальчика и запер его в заброшенном доме. Ребенка удалось освободить во время операции правоохранителей. В Следственном комитете региона сообщили, что его здоровью ничего не угрожает.

Позже выяснилось, что подозреваемый находился в федеральном розыске. 37-летний Николай сбежал 13 ноября из колонии в Каменске-Уральском, где отбывал наказание за убийство. В 2021 году его осудили за это преступление. Ранее мужчина также привлекался к ответственности за аналогичное преступление.

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