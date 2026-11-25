В московском районе Метрогородок построят новую детскую поликлинику. Она сможет принимать до 320 детей в день. О планах сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

Поликлинику разместят на пересечении улиц Николая Химушина и Тагильской. Рядом появится новый жилой квартал, который строит инвестор.

«Четырехэтажное здание поликлиники возведут в классическом стиле по монолитной технологии, которая гарантирует высокую прочность и долговечность конструкций», — рассказал мэр Москвы.

Внутри предусмотрят все необходимое для приема маленьких пациентов. Здесь откроют кабинеты детских врачей, помещения для диагностики и забора анализов. Также в здании оборудуют буфет и зоны для игр и отдыха.

У нового медцентра будет удобное расположение. Поблизости находится национальный парк «Лосиный Остров». Недалеко проходят Московский скоростной диаметр, метро и Московское центральное кольцо.

Завершить строительство планируют в 2029 году.

Как рассказал Собянин, в 2026 году в районе построили два детских сада. Один рассчитан на 150 воспитанников, второй — на 250. Сейчас здесь также возводят школу на 550 учеников и еще один детский сад на 175 мест.

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