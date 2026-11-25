Правительство России упростило проверку водительских документов на дороге. Теперь автомобилисты смогут предъявлять водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) с помощью QR-кода в мессенджере «МАКС». Для этого инспектору достаточно отсканировать код с экрана смартфона. Об этом сообщили в пресс-службе «МАКС».

Новая функция появилась во вкладке «Транспорт» раздела «Цифровой ID».

«Возможность предъявлять права и СТС через MAX упростит жизнь десяткам миллионов водителей: вместо бумажных документов достаточно показать QR-код на экране смартфона. Новый функционал поможет забывчивым водителям сэкономить на штрафах и снизит риск утери физических носителей. Важно помнить, что сервис работает при наличии мобильного интернета», — отметил Хуснояров.

Цифровой ID — специальный раздел мессенджера, в котором хранятся QR-код для подтверждения личности, возраста и льготного статуса, а также карточки с данными документов. По информации компании, сервисом уже пользуются более десяти миллионов россиян.

Как создать Цифровой ID в «МАКС»

Для подключения функции необходимо открыть раздел «Цифровой ID» в мессенджере и нажать кнопку «Создать QR». Затем потребуется предоставить согласие на обработку персональных данных и придумать PIN-код для входа.

Цифровой ID привязывается к устройству, на котором его создали. Доступ к динамическому QR-коду защищен PIN-кодом, Face ID или отпечатком пальца.

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