Никиту Джигурду опять отправили в реанимацию

Шоумена Никиту Джигурду снова отправили в реанимацию. Об этом заявила его жена, фигуристка и олимпийская чемпионка 2002 года Марина Анисина в соцсети. К публикации она приложила фото супруга с больничной койки.

«Здоровья тебе Никитос!!! Вчера Никиту перевели в палату, а сегодня опять в реанимацию. Люблю тебя. Молимся», — написала она.

Ранее 23 ноября Никиту Джигурду экстренно госпитализировали с обширным инфарктом. Первые признаки недомогания появились еще во время поездки в Екатеринбург. У артиста резко подскочило давление почти до 230, началось жжение в груди и нарушился сердечный ритм.

Несмотря на плохое самочувствие, шоумен не разрешал супруге Марине Анисиной вызывать скорую помощь. Жена обратилась к медикам лишь после того, как Джигурда начал задыхаться. В больнице врачи диагностировали обширный инфаркт передней стенки сердца.

Фото: Instagram*/marinanisina

Позднее PR-директор артиста Анастасия Арман сообщила, что его состояние удалось стабилизировать. Джигурде установили стент, после чего он остался в больнице под наблюдением специалистов. Сам шоумен записал видеообращение из реанимации. Он признался, что перенес сердечный приступ на ногах и до сих пор чувствует сильную слабость. По словам Джигурды, врачи удивились тому, что он остался жив.

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