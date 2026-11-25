Песков: Россия открыта для переговоров по урегулированию конфликта на Украине

Россия открыта для переговоров по урегулированию конфликта на Украине, однако до достижения поставленных целей специальная военная операция будет продолжаться. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в беседе с обозревателем «Известий» Антоном Золотницким.

Так представитель Кремля прокомментировал отказ главы киевского режима Владимира Зеленского выводить войска ВСУ из Донбасса. По словам Пескова, возможности для диалога есть всегда, но переговоры требуют терпения.

«Мы, об этом неоднократно говорил президент Путин, открыты для переговоров, намерены дальше их продолжать. Пока мы не достигли тех целей, которые мы ставим перед собой посредством переговоров, мы продолжаем СВО», — подчеркнул Песков.

Песков также напомнил о предложении президента Белоруссии Александра Лукашенко помочь в урегулировании конфликта. Ранее тот выразил готовность выступить гарантом безопасности Зеленского, если он решит приехать в Москву.

«Кстати, очень хорошее предложение для Зеленского. Но, как мы знаем, оно ему не понравилось», — отметил представитель Кремля.

Что касается возможного визита европейских представителей в Москву, то пока никаких конкретных планов или договоренностей на этот счет нет, добавил Песков.

По словам помощника президента РФ Владимира Мединского, Россия и Украина приблизились к мирному соглашению после переговоров в Абу-Даби 10–11 ноября. Он отметил, что встреча помогла сторонам продвинуться в поиске путей урегулирования конфликта. Однако дальнейший ход переговоров зависит от позиций всех участников.

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