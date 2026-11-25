Виктория Боня призвала женщин не гнаться за молодостью

Телеведущая Виктория Боня решила поделиться с подписчицами философией отношения к собственной внешности. Блогер, которой сейчас 46 лет, призвала женщин перестать соревноваться с молодыми девушками и искать подтверждение своей привлекательности исключительно в зеркале. Об этом Боня рассказала в своем профиле социальных сетях.

По ее мнению, возраст все равно возьмет свое, а попытки удержать молодость любой ценой способны превратить жизнь в бесконечную гонку. Правда, подобные рассуждения звучат особенно интересно на фоне многочисленных экспериментов самой знаменитости с пластической хирургией.

«Красота тела закончится. Всегда будут новые Вали Карнавал и всегда будут новые Анастасии Решетовы. Всегда будут моложе, красивее девочки. И здесь, конечно, если ты будешь себя сравнивать через тело с каким-то другим телом, ты будешь проигрывать, потому что твой возраст будет меняться», — объяснила телеведущая.

Боня уверена: внешность не должна становиться единственной опорой женской самооценки. Вместо постоянного сравнения себя с другими она предлагает развивать внутренние качества и заниматься тем, что приносит удовольствие. При этом полностью отказываться от ухода за собой звезда не собирается. Желание выглядеть привлекательно она считает совершенно естественным, однако предостерегает от превращения красоты в смысл существования.

«Мы же женщины, мы хотим выглядеть молодо и красиво. Но чтобы это не был культ тела. А культ тела — это когда у тебя есть только тело и ничего другого», — поделилась Виктория.

При этом сама Боня никогда не скрывала, что внимательно следит за изменениями внешности и обращается за помощью к специалистам. Более того, некоторые решения о преображении она принимала практически импульсивно. Так, телеведущая рассказывала, что однажды после вечеринки проснулась, посмотрела на себя в зеркало и будто увидела себя на 30 лет старше. Особенно ее расстроили мешки под глазами. В тот же день Виктория связалась с хирургом.

По словам знаменитости, именно это утро стало отправной точкой для серьезного хирургического вмешательства. Впрочем, называть ее опыт единичным экспериментом было бы неправильно: за последние годы Боня неоднократно рассказывала о различных процедурах и операциях.

Красота любой ценой: что Боня меняла в своей внешности

Одним из самых громких преображений телеведущей стала операция, которую она перенесла в США в 2023 году. Вмешательство продолжалось около 14 часов и включало сразу несколько манипуляций. Среди них — подтяжка лица, изменение формы глаз, коррекция области под глазами и работа со скулами. В частности, Боня добивалась эффекта так называемых «лисьих глаз», который ранее стал популярным благодаря моделям Белле Хадид и Кендалл Дженнер.

После операции Виктория столкнулась с выраженными отеками, а также жаловалась на проблемы с подвижностью верхней губы. Восстановление затянулось, а сама блогер признавалась, что переживала из-за своего отражения в зеркале.

В мае 2024 года телеведущая рассказала, насколько тяжело ей дался этот период. По ее словам, отекшее лицо сохранялось около полугода. Знаменитость настолько сильно изменилась, что временами сама себя не узнавала, а окружающие тоже замечали перемены.

«Отекшее лицо было в течение полугода. Я себя не узнавала, люди не узнавали, все говорили об этом. Я плакала в подушку и понимала, что очень сильно рискнула», — вспоминала Боня.

Однако на этом работа над внешностью не закончилась. В июле 2025 года Виктория вновь обратилась к косметологам, чтобы скорректировать асимметрию губ, которая, по ее словам, появилась после предыдущей операции. Результатом процедуры она осталась довольна.

Не обошла стороной телеведущая и увеличение груди. В 2015 году она перенесла соответствующую операцию, однако публично не сразу рассказывала о хирургическом вмешательстве. В октябре 2026 года Боня вновь оказалась в центре обсуждений из-за собственной внешности: звезда ответила на критику груди после видео из примерочной магазина нижнего белья.

Особенно любопытно, что знаменитость не просто экспериментирует с собственной внешностью, но и активно делится с аудиторией советами о принятии себя. Например, популярным направлением ее деятельности стал онлайн-курс, на котором Виктория рассказывает об уверенности, самооценке и отношениях.

Получается своеобразная дилемма: с одной стороны, Боня призывает женщин не бояться возраста и не измерять собственную ценность красотой, с другой — сама продолжает внимательно относиться к каждой мелочи во внешности и прибегать к косметологическим и хирургическим вмешательствам. В случае Бони ее публичные советы о принятии возраста неизбежно вызывают вопрос: где заканчивается забота о себе и начинается та самая погоня за идеалом, от которой она предостерегает остальных?

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