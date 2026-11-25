Профессор Бекки: дружба Путина и Трампа предотвратила войну России и НАТО

Войны между Россией и НАТО не будет, пока Дональд Трамп остается президентом США. Такое мнение высказал профессор философии права Генуэзского университета Паоло Бекки в соцсети X.

По его словам, все дело в дружеских отношениях главы Белого дома с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Пока Трамп у власти, войны Североатлантического альянса с Россией не будет, поскольку Трамп — настоящий друг Путина и показывает это при каждой возможности», — написал Бекки.

В подтверждение своих слов профессор напомнил о теплом отношении Трампа к российскому лидеру. Так, 22 ноября президент США опубликовал в соцсети Truth Social фотографию, на которой пожимает руку Путину. Снимок он подписал словами «Мой друг».

Кроме того, на одной из пресс-конференций Трамп назвал глупцами тех, кто критикует его за дружбу с Путиным, а также с председателем КНР Си Цзиньпином.

Дружеские отношения Трампа и Путина вызывают недовольство у многих западных политиков. Например, ранее их раскритиковал бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

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