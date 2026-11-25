Отцу Меган Маркл грозит 40 лет тюрьмы в США

Томасу Уэйну Марклу, отцу герцогини Сассекской Меган Маркл, грозит 40 лет тюремного заключения. Федеральное большое жюри в США утвердило обвинительное заключение по двум эпизодам умышленного хранения материалов, связанных с сексуальным насилием над детьми. Об этом сообщила прокуратура Центрального округа Калифорнии.

Каждый пункт обвинения предусматривает до 20 лет лишения свободы. Сейчас 82-летний Томас Маркл находится под стражей во Флориде. В ближайшие недели его планируют доставить в федеральный суд Лос-Анджелеса, где ему официально огласят обвинения.

Речь идет о двух эпизодах, датированных 30 октября и 4 ноября 2026 года. По версии следствия, мужчина сознательно хранил фотонегативы на 35-миллиметровой пленке с откровенными изображениями несовершеннолетних, в том числе детей младше 12 лет. В обвинительных материалах также говорится, что на некоторых снимках фигурировал сам Маркл.

Расследованием занимается ФБР. По данным американских правоохранителей, сотрудники ведомства обнаружили около 78 предметов в двух складских помещениях в Лос-Анджелесе, которые мужчина арендовал с 2008 года. Среди находок были фотонегативы, слайды и другие материалы. Следствие также изучает информацию о возможном хранении подобных изображений на Филиппинах, где Томас Маркл жил ранее.

Поводом для проверки стало обращение сына мужчины, Томаса Маркла-младшего. Он заявил, что обнаружил подозрительные материалы среди вещей отца в доме на Филиппинах, в городе Себу, после чего обратился в местную полицию. К расследованию подключились американские правоохранительные органы.

Сам Томас Маркл ранее отвергал обвинения, называя их «больной ложью». В начале ноября его задержали агенты ФБР во Флориде, где он проживал в специализированном учреждении для пожилых людей. Первоначально суд разрешил ему находиться вне тюрьмы под домашним арестом и электронным наблюдением. Однако уже 10 ноября мужчину вновь поместили под стражу: по версии обвинения, он самостоятельно снял электронный браслет. Отдельное внимание следствие уделило состоянию здоровья пожилого мужчины. После психиатрической экспертизы специалисты пришли к выводу, что он способен понимать суть предъявленных обвинений и участвовать в судебном процессе.

Почему Меган Маркл не общается с отцом

Для Меган эта история стала продолжением конфликта, который начался задолго до нынешнего расследования. Отношения герцогини Сассекской с отцом испортились еще в 2018 году, незадолго до ее свадьбы с принцем Гарри.

Тогда Томас Маркл должен был сопровождать дочь к алтарю, однако в последний момент отказался от участия в церемонии. Причиной стали проблемы со здоровьем и скандал вокруг постановочных фотографий для британских таблоидов. Выяснилось, что мужчина согласился на фотосессию, за которую ему заплатили, а снимки впоследствии появились в прессе. Ситуация вызвала недовольство Меган и Гарри. В итоге на свадьбе дочери Томаса заменил отец жениха — тогда еще принц Чарльз, ныне король Великобритании Карл III.

После этого семейный конфликт только усиливался. Томас неоднократно пытался восстановить отношения с дочерью через публичные обращения и интервью. Он жаловался, что не может общаться с внуками — Арчи и Лилибет, и говорил о желании увидеть семью. Меган, напротив, старалась не выносить подробности личной жизни на публику. Однако в октябре 2026 года герцогиня сделала заявление, которое придало многолетней ссоре совершенно другой смысл.

Меган знала о тревожных обвинениях еще до свадьбы

В октябре стало известно, что британская полиция получила письмо с обвинениями в адрес Томаса Маркла еще в 2018 или 2019 году. Документ передали подразделению, отвечавшему за охрану королевской семьи. Metropolitan Police подтвердила, что знает об обращении и отдельно проверяет обстоятельства его рассмотрения.

Меган рассказала, что была осведомлена о содержании письма еще в 2018 году. По ее словам, изложенные там сведения вызвали у нее серьезное беспокойство. Герцогиня подчеркнула, что решение не поддерживать отношения с отцом и не допускать его к детям было связано с желанием защитить Арчи и Лилибет.

В 2025 году Томас серьезно заболел: после медицинских осложнений ему ампутировали нижнюю часть левой ноги. Тогда представитель мужчины сообщил, что Меган пыталась связаться с отцом. Сам Томас не скрывал желания помириться с дочерью. Он говорил, что не хочет умереть, так и не восстановив отношения с ней, принцем Гарри и внуками.

Новый скандал фактически поставил точку в надеждах на скорое воссоединение семьи. Меган дала понять, что готова сотрудничать с ФБР и другими правоохранительными органами, если это потребуется. Об этом ранее сообщил близкий к герцогине источник изданию The Sunday Times.

«Безусловно, будет. Ей бы этого очень хотелось», — передавало издание слова собеседника, отвечая на вопрос о готовности Меган помогать следствию.

Как скандал может отразиться на принце Гарри

Для принца Гарри происходящее означает еще одно серьезное испытание на семейном фронте. Его отношения с родственниками и без того остаются непростыми: герцог Сассекский уже несколько лет практически не общается с братом, принцем Уильямом, а его отношения с отцом, королем Карлом III, долгое время были напряженными. Теперь в центре внимания оказался отец его супруги.

Возвращение Гарри и Меган с детьми в Великобританию летом 2026 года связывали сразу с несколькими обстоятельствами. Среди возможных причин называли желание дать Арчи и Лилибет британское образование, стремление быть ближе к родственникам и участие принца в благотворительных проектах, в том числе подготовке к «Играм непокоренных» 2027 года.

Однако переезд не означал автоматического восстановления прежних отношений с королевской семьей. Карл III, как сообщалось, дал понять, что Гарри и Меган по-прежнему остаются частными лицами. Кроме того, супруги не получили приглашения на рождественские мероприятия в Сандрингеме.

Впереди у отца Меган Томаса Маркла судебные слушания, а вопрос о его виновности предстоит решить суду. Одно уже очевидно: прежние семейные конфликты теперь получили новое, гораздо более тяжелое продолжение.

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