Российско-китайский фильм «Красный шелк» стал одним из наиболее ярких результатов сотрудничества двух стран в кинематографе. Об этом заявил глава Минцифры России Максут Шадаев, выступая на форуме СМИ России и Китая «Трансформация СМИ в эпоху искусственного интеллекта: новые задачи и их решение в России и Китае».

Министр также сообщил о планах выпустить продолжение картины. Совместный проект получит название «Черный шелк», его премьера ожидается весной 2027 года.

«Большое кино. Ярким примером совместного партнерства стала художественная лента "Красный шелк". Весной 2027 года мы ожидаем выход ее продолжения — совместного фильма "Черный шелк"», — сказал Шадаев.

Отдельно глава Минцифры остановился на взаимодействии двух стран в сфере анимации. По его словам, российские студии активно представлены на профильных площадках Китая. В частности, «Союзмультфильм» и китайский телеканал CCTV-14 организовали взаимный обмен контентом. Кроме того, профессиональные ассоциации России и Китая совместно работают над развитием производства анимационных проектов.

Еще одним направлением партнерства министр назвал цифровые платформы. Они позволяют продвигать фильмы и другие медиапродукты, обеспечивать их монетизацию и расширять доступ аудитории к контенту. Российские и китайские проекты уже интегрируются в онлайн-пространство обеих стран.

При этом Шадаев подчеркнул, что дальнейшее развитие сотрудничества в медиасфере требует собственной технологической базы. По его словам, без нее невозможно выстроить устойчивое партнерство между двумя государствами.

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