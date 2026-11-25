Певица МакSим рассказала о планах усыновить ребенка и расширить семью

Певица МакSим (настоящее имя — Марина Максимова. — Прим.ред.) вновь заговорила о желании усыновить ребенка. Артистка призналась, что по-прежнему мечтает о пополнении в семье, однако пока не чувствует, что настало подходящее время для такого ответственного шага. Об этом она рассказала в интервью KP.RU.

«Я не отказываюсь от этой мысли, просто пока судьба не благословляет меня на этот шаг. Я считаю, что такие решения должны приходить в свое время, когда ты внутренне чувствуешь, что готов к этому», — поделилась исполнительница.

Сейчас Марина воспитывает двух дочерей — 17-летнюю Александру и 11-летнюю Марию. По словам певицы, девочки совершенно разные по характеру и интересам. При этом артистка не стремится навязывать им собственные взгляды на жизнь и старается не вмешиваться в их личный выбор.

«Я стараюсь не мешать им становиться самими собой: не навязываю ни свои представления о том, какими они должны быть, ни стандарты, принятые в нашей семье или среди родственников», — объяснила МакSим.

Разговор о будущем семьи прозвучал на фоне непростого периода в жизни знаменитости. Летом 2026 года исполнительницу госпитализировали после смерти отца. Сильное эмоциональное потрясение сказалось на ее самочувствии, и врачам пришлось временно запретить певице перелеты и выступления. Позднее артистку выписали из больницы. Как ранее сообщал 5-tv.ru, госпитализация носила кратковременный характер, после чего Марина отправилась восстанавливаться на дачу.

Не обошла стороной МакSим и тема алкогольной зависимости, о которой она прежде открыто рассказывала поклонникам. Сейчас артистка считает этот этап своей жизни пройденным. При этом певица признается, что до сих пор не может объяснить, откуда появилась пагубная привычка.

В августе 2025 года Марина уже делилась мыслями о приемном материнстве. Тогда она говорила, что идея третьего ребенка ее не пугает, но решиться на нее пока непросто. Теперь певица подтвердила: от мечты она не отказалась, просто не хочет торопить события.

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