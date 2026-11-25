Стас Михайлов отказался от уколов для похудения из-за плохого самочувствия

Народный артист России Стас Михайлов рассказал, почему больше не хочет делать уколы для похудения. Несколько лет назад певец решил худеть таким способом, но вскоре почувствовал себя плохо. Об этом он рассказал в интервью KP.ru.

По словам артиста, попробовать инъекции ему предложила жена Инна. Однако уже через несколько недель Михайлов понял, что такой способ похудения ему не подходит.

«Я противник этих уколов. Попробовал их лет пять назад. Жена мне дала. Я попробовал, мне так плохо стало. Месяц или два я их колол, а потом сказал: все, больше ко мне с этим не подходить», — признался певец.

Начали болеть суставы: после уколов Михайлову стало плохо

Артист рассказал, что после начала инъекций стал очень плохо себя чувствовать, у него начали болеть суставы.

«От этих уколов я был не в своей тарелке, и суставы начали побаливать», — поделился Михайлов.

Певец решил, что не готов терпеть такое состояние даже ради похудения. Он прекратил делать уколы и больше к ним не возвращался. При этом артист не уточнил, какой именно препарат использовал. К слову, Михайлов вспомнил и о том, как когда-то бросил курить. Он начал курить после армии, примерно в 20 лет, но уже в 26 отказался от сигарет.

Однажды после двух бессонных ночей с куревом у него очень сильно забилось сердце — началась тахикардия. Певец испугался и задумался, зачем вообще смолит и портит здоровье, и после этого он решил больше не касаться сигарет.

Сила воли и дисциплина: как Михайлов похудел без инъекций

За последние годы поклонники заметили, что Михайлов сильно похудел и изменился внешне. Певец стал больше заниматься спортом, отрастил волосы и обновил свой стиль. Сам артист рассказал, что всю жизнь следит за своим весом, при этом строгие диеты ему не нравятся.

«Я не люблю крайности, не люблю рамки. К примеру, я не смогу жить на диетической еде. Какой смысл тогда в этой жизни, если я буду есть одну сурепку с утра до ночи?» — объяснил он.

Поэтому певец старается попросту меньше есть и регулярно ходить в спортзал. Правда, заниматься ему хочется далеко не всегда — особенно лень это делать по утрам, когда гораздо приятнее остаться дома и отдохнуть. Несмотря на это, Михайлов понимает, что без тренировок поддерживать форму будет сложнее.

«У меня был живот, я посмотрел на себя в зеркало и понял, что надо что-то делать. Поверьте, мне тоже не хочется с утра бежать в зал. Я всегда это делаю силой воли», — признался артист.

Иногда можно: Михайлов устраивает себе «чит-милы» со сладким

Михайлов рассказал, что не отказывает себе во всем подряд. Если очень хочется сладкого, он может съесть пирожное или другое лакомство, хотя с возрастом и стал есть гораздо меньше. Обычно он полноценно ест только один раз в день — в обед. Утром артист пьет воду, ест немного меда, орехов и чернослива.

Вечером певец предпочитает кефир с оливковым маслом, корицей и медом. По словам Михайлова, этот рецепт он знает еще с советских времен. Кроме того, артист полностью отказался от алкоголя — он считает, что спиртное мешает ему поддерживать вес и сводит на нет усилия в спортзале.

Яблоко от яблони: дочки следуют примеру отца

Любовь к тренировкам разделяют и дети артиста. По словам Михайлова, его 17-летняя дочь Иванна занимается спортом три раза в неделю, а 14-летняя Мария — пять раз. Младшая дочка увлекается боксом и верховой ездой.

Певец поддерживает интересы девочек и старается не решать за них, чем им заниматься в будущем — тем более, что ему не хочется, чтобы дочери пошли по его стопам и стали певицами. Он уверен, что работа артиста гораздо сложнее, чем может казаться со стороны.

Минус 17 кило и споры фанатов: реакция публики на рекордное похудение Михайлова

Ранее сам Михайлов заявил, что похудел на 17 килограммов. Однако не все поклонники оценили его преображение — некоторые посчитали, что Михайлов похудел слишком сильно и перестал быть похож на себя прежнего. А вот его жена Инна результатом осталась довольна — она и сама по примеру мужа начала следить за питанием и похудела до 67 килограммов.

Это не первый случай, когда Михайлова разочаровали инъекции. Ранее артист однажды попробовал ботокс. Причем на процедуру его тоже уговорила супруга.

«Лет десять назад мне жена говорит: «Пойдем, попробуем ботокс», — вспоминал Михайлов.

Однако результат певцу не понравился. После одной из процедур у него возникли проблемы с мимикой.

«Теперь у меня одна бровь приподнята. С тех пор больше ни ногой», — признавался артист.

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