Австрийский актер Вольфганг Черни, знакомый зрителям по картинам «Красный призрак» и «Легенда о Коловрате», принял участие в съемках нового клипа начинающей певицы Амирель. О работе над музыкальным проектом и творческих планах корреспонденту 5-tv.ru рассказали его участники.

Для Черни сотрудничество с российскими артистами уже стало частью творческого опыта. В 2025 году актер снялся в клипе Филиппа Киркорова «Везувий». Вместе с исполнителем и Ириной Краус он стал участником истории о любви и обмане.

Теперь артист решил поработать с молодой певицей, которая только начинает музыкальную карьеру. При этом Амирель уже знакома с актерской профессией: за ее плечами есть работы в кино. По словам Черни, при выборе новых проектов он ориентируется прежде всего на содержание истории, а не на известность человека, с которым предстоит сотрудничать.

Таким образом, участие в клипе Амирель стало для австрийского актера еще одним опытом работы с представителями российской музыкальной индустрии.

Из кино в музыку: кто такая Амирель

Под сценическим именем Амирель выступает актриса Эльмира Карапетян. До музыкальной карьеры она снималась в кино. В частности, в сериале «Ради твоего счастья» (2020) исполнила роль главного врача, а в короткометражной комедии «В мире животных» (2025) сыграла Нику.

Последняя работа связана с нынешним продюсером певицы Айсурат Шамановой, которая выступила режиссером и продюсером фильма. Таким образом, их сотрудничество началось еще до музыкальных проектов.

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

По словам Шамановой, вокальные способности Карапетян обнаружились в процессе совместной работы. После этого команда решила развивать музыкальное направление.

«До этого она снималась в кино. Она актриса изначально, с хорошим образованием, и сейчас мы нашли в ней, открыли такой талант, как пение. У нее вокал, очень хороший слух и голос. И вот сейчас мы занимаемся ее продвижением», — рассказала продюсер.

Сама Амирель призналась, что петь любила с детства, однако профессионально заниматься музыкой начала благодаря поддержке Шамановой.

«Я просто получаю от этого искреннее удовольствие и бесконечно была рада, что мое творчество нашло отклик. И, конечно, ну как мне после этого не продолжать?» — поделилась певица.

Определенного музыкального направления исполнительница пока не выбрала. Ей ближе мелодичные композиции, а главной темой собственного творчества она считает любовь.

«Я не модель, я актер»: зачем Черни согласился на съемки

Черни сразу обозначил создателям клипа, что не хочет ограничиваться ролью красивого мужчины в кадре. Для него принципиально, чтобы музыкальное видео представляло собой законченную историю.

«Я вообще не хотел менять формат, потому что формат классный был сначала, но я прямо сначала сказал, что я не модель, я актер. И для меня вообще самый важный момент, что это не реклама в конце концов. Самое важное — это история, это что-то, что мы видим. Более-менее настоящее», — объяснил артист.

Амирель поддержала такой подход. По ее словам, актерский опыт повлиял на работу над клипом: команде было важно передать не только настроение песни, но и переживания героев.

«Мне, наверное, как актрисе, все-таки намного важнее в нашей работе — это история, это фильм. У нас действительно получился фильм, просто под музыку, без слов, под песню. Для меня важнее история, переживания, драматургия», — рассказала исполнительница.

Черни также отметил, что старается не ограничивать себя одним амплуа. По его словам, он отказывается от некоторых предложений, если содержание сценария противоречит его личным убеждениям. В частности, актер не готов участвовать в проектах, где показывают насилие над детьми, женщинами или животными.

«Я верю в душу, я верю вообще в спирит, и для меня это важно, потому что все, что мы покажем, говорим, это все как будто бы реально, в конце концов», — объяснил Черни.

Четыре съемочные смены

Работа над музыкальным видео заняла четыре смены. Черни рассказал, что согласился на предложение Айсурат Шамановой, поскольку давно с ней знаком и ранее участвовал в ее проектах. Актер отметил, что остался доволен организацией съемочного процесса.

«Я с удовольствием, вообще в восторге, потому что я не ждал такого уровня профессионализма. Все было очень аккуратно, очень профессионально, очень-очень приятно, честно сказать. Такое тоже не всегда бывает», — поделился он.

Фото: 5-tv.ru

Амирель, в свою очередь, рассказала, что партнер помогал ей во время работы перед камерой. Для исполнительницы, которая только осваивает музыкальную сцену, съемки стали возможностью применить актерские навыки в новом формате.

«Это великолепный, прекрасный актер, замечательный человек. Вольф поддерживал меня, направлял, потому что опыт Вольфа в съемках намного, намного больше моего. И я тебе очень за это благодарна», — сказала певица.

Для Эльмиры Карапетян музыкальная карьера стала новым направлением творческой деятельности. Теперь актриса пробует себя в качестве исполнительницы, а опыт работы в кино использует при создании музыкальных видео.

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