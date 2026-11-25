Волочкова не планирует навещать Джигурду в больнице

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова не планирует навещать шоумена Никиту Джигурду в больнице, куда он попал с обширным инфарктом. В беседе с «Газетой.ру» балерина объяснила, что сейчас занята подготовкой нового спектакля, а заботиться об артисте должны его родственники.

«Вы думаете, у меня нет других проблем, кроме Никиты Джигурды? Люди добрые, ну я же не его сестра! Мы не общались полгода», — заявила Волочкова.

Артистка напомнила, что сама недавно перенесла серьезную операцию в Германии. По ее словам, тогда существовал риск, что она окажется в инвалидной коляске. При этом, как дала понять балерина, никто не обращался к Джигурде с вопросами о ее здоровье.

Волочкова подчеркнула, что не осталась равнодушной к состоянию бывшего друга. Узнав о госпитализации, она связалась с главным врачом Боткинской больницы и выяснила, в каком отделении реанимации находится шоумен.

Однако ехать к нему лично артистка не намерена.

«Но вы думаете, что я — вместо репетиции своего нового спектакля — должна теперь стоять в палате возле кровати Никиты Джигурды? У него есть для этого родственники», — добавила она.

Джигурду госпитализировали 23 ноября. Его супруга Марина Анисина сообщила, что у артиста произошел обширный инфаркт. После двух суток в реанимации его перевели в обычную палату. По словам жены, показатели шоумена стабилизировались, однако ему необходимо пройти реабилитацию. Когда Джигурда сможет покинуть больницу и вернуться к работе, пока неизвестно — 25 ноября его снова перевели в реанимацию.

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