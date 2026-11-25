Певица МакSим рассказала о проблемах со здоровьем после тяжелой болезни

Певица МакSим (настоящее имя — Марина Максимова. — Прим. ред.) призналась, что после тяжелой болезни ее организм перестал подчиняться привычному ритму жизни. Если раньше исполнительница сама решала, сколько физических нагрузок выдержит, то теперь ей приходится учитывать собственные силы. Об этом артистка рассказала в эксклюзивном интервью KP.RU.

«Я привыкла сама управлять своим организмом, своим телом, делать с ним все, что считала нужным. Мне казалось, что я сама устанавливаю правила и решаю, на что способна, а на что нет», — рассказала Марина.

Однако теперь ситуация изменилась. По словам певицы, даже во время гастролей и подготовки к выступлениям ей приходится прислушиваться к сигналам организма.

«Теперь организм начинает диктовать мне свои условия. И я понимаю, что должна к нему прислушиваться, уважать его потребности и не пытаться постоянно все контролировать. Наверное, со временем учишься не только управлять своим телом, но и договариваться с ним», — призналась исполнительница.

В 2021 году МакSим перенесла тяжелую пневмонию с поражением легких на 90%. Певицу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в медикаментозную кому. Артистка провела несколько недель в тяжелом состоянии, а после выписки ей потребовалась продолжительная реабилитация.

Летом 2026 года певица вновь оказалась в больнице. После смерти отца Марина пережила сильное эмоциональное потрясение, на фоне которого ее самочувствие резко ухудшилось. Врачи временно запретили артистке перелеты и выступления. Позднее ее выписали, и она отправилась восстанавливаться на дачу.

Несмотря на трудности со здоровьем, МакSим не собирается отказываться от сцены. Уже 4 декабря певица выступит в петербургском Ледовом дворце. В программу войдут композиции из альбома «Полигамность», некоторые из которых артистка прежде ни разу не исполняла на концертах. По словам Марины, зрителей также ждут музыкальные сюрпризы.

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