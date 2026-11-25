Дмитриев прокомментировал отказ Евросоюза от российского газа после конфликта

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев прокомментировал категоричное заявление Евросоюза об отказе от российского газа. По его мнению, исправить ошибочное мышление европейских чиновников в конечном итоге сможет сама теория эволюции Чарльза Дарвина.

«Теория Дарвина в конечном итоге исправит ошибочное мышление суицидальных бюрократов из ЕС», — написал Дмитриев в социальной сети X.

Так он отреагировал на слова еврокомиссара по энергетике Дана Йоргенсена. Тот заявил, что Евросоюз не намерен возобновлять закупки российского газа даже после завершения конфликта на Украине. По словам представителя Еврокомиссии, Европа не будет импортировать «ни одной молекулы» российского топлива.

Йоргенсен подчеркнул, что позиция Брюсселя не изменится даже в случае достижения мирного соглашения между Москвой и Киевом. Он также отметил, что европейские власти рассчитывают закрепить отказ от российских энергоресурсов не только санкциями, но и отдельными законодательными решениями.

При этом вопрос возвращения российского газа на европейский рынок уже обсуждался на фоне возможного урегулирования украинского конфликта. В октябре 2026 года стало известно, что представители России и США рассматривали варианты возобновления поставок топлива в Европу, в том числе с привлечением американских инвесторов к проекту газопроводов «Северный поток».

Генсек НАТО Марк Рютте обратил внимание на противоречие в энергетической политике Евросоюза: европейские страны продолжают закупать российский сжиженный природный газ, несмотря на заявления о необходимости полностью отказаться от энергоресурсов из России.

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