Рита Дакота и Влад Соколовский вновь поссорились из-за алиментов на дочь

Певец Влад Соколовский и исполнительница Рита Дакота никак не могут поставить точку в затянувшемся конфликте из-за алиментов на их девятилетнюю дочь. Очередной обмен колкостями развернулся в социальных сетях знаменитостей.

Певицу возмутило, что бывший муж публично обсуждает выплаты на ребенка и даже выражает надежду, что деньги будут расходоваться по назначению. В ответ артистка обрушилась на экс-супруга с обвинениями, а тот заявил, что подобные разбирательства на фоне фотографий дочери — «настоящее дно».

Дакота не скрывает раздражения из-за того, что Соколовский продолжает выносить финансовые вопросы на всеобщее обсуждение. При этом певица утверждает, что не читает публикации в СМИ, а бывший муж у нее заблокирован во всех социальных сетях. Однако заявления Влада, судя по всему, все равно доходят до артистки.

Маргарита назвала экс-супруга патологическим лжецом. Особенно ее задело замечание музыканта о том, что дополнительные деньги должны использоваться по назначению. По словам певицы, после увеличения алиментов чуть более чем на четыре тысячи рублей Влад все равно решил публично подчеркнуть, на что именно, по его мнению, должны идти эти средства. Сам Соколовский ранее объяснял, что повысил выплаты по собственной инициативе.

«Как здорово, что у меня есть реализация, карьера и деньги содержать своего ребенка без протянутой руки. И как же здорово, что я могу ржать над всем этим недоразумением, а не горько плакать, как тогда», — язвительно заявила Рита.

Однако на этот раз перепалка оказалась для артистки болезненнее, чем она пыталась показать. После очередного публичного ответа бывшего мужа Дакота опубликовала видео с заплаканным лицом. Певица призналась, что тема алиментов до сих пор причиняет ей боль, несмотря на попытки пережить неприятные события прошлого и оставить их позади.

Новый виток конфликта даже заставил бывших супругов обратиться за помощью к специалисту. Эмоциональное состояние Риты стало поводом для созвона с психотерапевтом. Артистка также опубликовала скриншоты, которые, по ее мнению, должны подтвердить правоту ее претензий к бывшему мужу.

Соколовский, в свою очередь, не стал отмалчиваться. Музыкант назвал происходящее очередной попыткой манипулировать общественным мнением и заявил, что не собирается мириться с публичными нападками. При этом главной проблемой он считает не сам денежный спор, а то, что в выяснение отношений оказываются втянуты фотографии их общей дочери.

«Я искренне считаю, что для того, чтобы подчеркнуть свое семейное счастье и достоинства своего супруга, необязательно обесценивать другого человека. Особенно на девятом году после расставания. В моем мире по-настоящему счастливый человек никогда не будет заниматься такой дешевой ерундой», — высказался артист.

Особенно резко Влад отреагировал на публикации, в которых скриншоты из СМИ и насмешки соседствуют с фотографиями девятилетней Мии. По мнению певца, ребенок не должен становиться частью публичных разбирательств взрослых.

«Самое неприятное для меня во всем этом — то, что скриншоты из желтой прессы, насмешки и весь этот поток негатива публикуется на фоне фотографий нашей дочери. Возможно, я человек старых правил, но в моей системе ценностей это недопустимо. Как бы ни складывались отношения между взрослыми, фотографии собственного ребенка не должны становиться декорацией для публичного выяснения отношений. Для меня это просто дно», — заявил Соколовский.

Впрочем, артист подчеркнул, что не хотел доводить бывшую супругу до слез. По его словам, ему неприятно наблюдать за тем, как личные переживания становятся поводом для общественного осуждения.

«Меньше всего мне хочется видеть в итоге чьи-то слезы. Это грустно и неприятно. Всегда есть иной путь решения любых вопросов, мирный и честный. Но я больше не позволю поливать меня грязью, лезть в мою семью и играть на чувствах», — написал Влад.

Конфликт Дакоты и Соколовского

Публичная война бывших супругов разгорелась еще в октябре 2026 года. Тогда Дакота обвинила Соколовского в нерегулярной выплате алиментов и заявила, что он перечислял деньги по собственному настроению. Певец отверг претензии и объяснил, что между ними существовали договоренности об отсрочке отдельных платежей, на которую, по его словам, сама Маргарита согласилась.

Позднее Влад сообщил о намерении увеличить ежемесячные выплаты на дочь с 60 до 100 тысяч рублей начиная с декабря 2026 года. Он также пожаловался, что практически лишен возможности видеться с Мией, которая живет с матерью в США. Сейчас, по словам музыканта, ему остается общаться с дочерью по видеосвязи и пытаться организовать личные встречи во время ее каникул.

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