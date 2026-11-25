Ушаков сообщил о контактах России с европейскими странами по Украине

Россия поддерживает контакты с представителями нескольких европейских государств, в ходе которых обсуждается возможное участие этих стран в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков корреспонденту 5-tv.ru.

По его словам, европейская сторона обозначает свою позицию относительно будущего мирного процесса. Российские власти хотели бы подробнее разобраться в намерениях зарубежных партнеров и понять, с какими предложениями они собираются выступить.

При этом помощник российского президента подчеркнул, что никаких переговоров непосредственно с Владимиром Зеленским российская сторона не ведет.

Отдельно Ушаков рассказал о взаимодействии с представителями американской администрации. По его словам, после встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в китайском Шэньчжэне он провел телефонный разговор со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером.

Москва продолжает поддерживать дипломатические каналы связи сразу с несколькими сторонами, заинтересованными в обсуждении украинского урегулирования. Однако вопрос о том, какую именно роль европейские государства смогут получить в переговорном процессе, пока остается открытым.

Ранее Юрий Ушаков обозначил условие возможного участия европейских представителей в переговорах по Украине. По словам помощника президента, европейским странам необходимо представить конкретные и содержательные предложения по урегулированию конфликта.

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