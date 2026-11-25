Путин предложил Брунею российское зерно, мясо и технологии добычи нефти

В Москву сегодня прибыл султан Брунея. Его государственный визит в столицу начался с возложения цветов к могиле Неизвестного Солдата. Позже лидеры двух стран провели переговоры в узком и расширенном форматах. По их итогам состоялись заявления для журналистов. СМИ. Президент России Владимир Путин подвел итоги встречи и рассказал о ключевых договоренностях.

«Россия и Бруней заинтересованы в дальнейшем укреплении партнерства в традиционно флагманском направлении двусторонних связей — в энергетике. Кроме того, Россия готова помочь в деле повышения отдачи на уже разрабатываемых в Брунее нефтегазовых месторождениях, в освоении трудноизвлекаемых запасов. Мы могли бы поделиться с брунейскими друзьями уникальным российским опытом, компетенциями и высокоэффективными техническими решениями в этой области. Видим перспективы и для налаживания экспорта в Бруней наших продуктов нефтехимии, а также для реализации совместных проектов в возобновляемой и атомной энергетике. Хорошие возможности намечаются для сотрудничества в агропромышленном комплексе. Российские компании предлагают наладить поставки брунейцам жизненно важных товаров: зерна, минеральных удобрений, мяса, в том числе соответствующего исламскому стандарту халяль. Из года в год углубляются культурные и гуманитарные связи между Россией и Брунеем. Обе стороны заявили о готовности и далее поощрять обмены в сферах науки и образования, здравоохранения и спорта, по линии молодежных и религиозных организаций», — сказал президент России Владимир Путин.

Султан Брунея, в свою очередь, поблагодарил Владимира Путина за гостеприимство и теплый прием. Он также напомнил о знаковой дате — в этом году со дня установления дипотношений между двумя странами исполнилось 35 лет.

«В этом духе мы продолжим развивать наши отношения. Также мы хотим включить в повестку дня цифровую экономику, искусственный интеллект, энергетический сектор, где у России богатый опыт. Мы приветствуем обмены между нашими предпринимательскими кругами. Сегодня мы провели эту встречу, и это прекрасная возможность для того, чтобы наши народы сотрудничали, и мы надеемся, что в следующем году больше российских туристов будут приезжать к нам», — сказал султан государства Бруней-Даруссалам Хассанал Болкиах.

По итогам встречи лидеры приняли совместную декларацию о повышении уровня двусторонних отношений до стратегического партнерства.

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