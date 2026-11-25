В Якутии нашли росомаху возрастом 35 тысяч лет с сохранившимся мозгом

Палеонтоги с мировым именем с завистью сейчас смотрят на Якутию. Там российские ученые препарируют уникальную находку — росомаху, которой 35 тысяч лет. Она сохранилась настолько хорошо, что специалисты могут изучить практически каждую деталь ее строения.

Годовалому зверю не хватило сил пережить суровый ледниковый период. Но именно эта находка стала для исследователей машиной времени. Прямо сейчас российские специалисты пытаются выяснить, как хищник сумел пережить всех своих современников. Об этом расскажет корреспондент «Известий» Роман Кутуков.

Этот небольшой зверек для палеонтологов — крупнейшая находка, а для науки — гигантский шаг вперед.

Древняя росомаха, найденная в Якутии, поможет российским ученым раскрыть тайну эволюции самого загадочного животного Восточной Сибири. Первые исследования показали: это молодой самец и, вероятно, он погиб от истощения и травмы.

«Зверюга прекрасная, хорошо сохранилась. Похоже, что голодала в последние несколько дней. Можем предполагать, что она попала в какую-то ловушку перед смертью. Это вымершая форма, которая не обитает на нашей планете», — сказал научный руководитель лаборатории палеогеномики Европейского университета в Санкт-Петербурге Артем Недолужко.

Предки росомах появились еще пять миллионов лет назад. Причем этот вид не просто выжил, а превратился в зверя с уникальным набором способностей. Лапы, похожие на снегоступы, позволяют современной росомахе и бегать по сугробам, и лазать по деревьям. Она легко разгрызает даже замерзшие кости. Бесстрашна — нападет хоть на медведя. И умна настолько, что умеет прятать еду про запас. Но как сложилось такое комбо, ученые до сих пор не знают.

«Я думаю, и росомаха крупным хищником, но тогда была и крупная добыча. А сейчас из крупных млекопитающих, что остались в тундре, — это только северные олени. На них много не напитаешься», — сказал зоолог Андрей Подлужнов.

Впервые мумию древней росомахи нашли полвека назад, у сибирской реки Берелех. Этот зверь жил там двадцать тысяч лет назад. Однако новая находка более ценная — тело сохранилось в вечной мерзлоте намного лучше, а главное — оно гораздо древнее.

«Росомахи в прошлом по анатомо-морфологическим признакам превышали современных росомах. Эти особенности дали возможность выделить ее в отдельный подвид», — сказал заведующий лабораторией Музея мамонта имени П. А. Лазарева СВФУ имени М. К. Аммосова Максим Чепрасов.

Тридцать пять тысяч лет назад был ледниковый период. А это означает, что росомаха, найденная в Якутии, жила в то самое время, когда по Земле ходили мамонты и саблезубые тигры. Ее ближайшими соседями на территории современной Якутии были шерстистый носорог, пещерный лев и древний овцебык.

Прямо сейчас группа ученых в лаборатории делает так называемую аутопсию, или вскрытие, древней росомахи, возраст которой оценивается в 35 тысяч лет. Возраст самого зверька — около одного года. Об этом говорит состояние его зубов.

У найденного животного отлично сохранилось почти все: скелет, внутренние органы, шерсть и даже головной мозг. Исследовав их, ученые получат новые сведения не только о биологии росомах, но еще и других древних хищников ледникового периода. А содержимое желудка может рассказать о растениях, которыми питался зверь.

«Я буду заниматься палеоботаническими исследованиями этих образцов, то есть будет сделан спорово-пыльцевой анализ. С помощью моих коллег — макроостатки. Там удалось в желудке найти несколько стебельков», — сказала научный сотрудник Института физико-химических и биологических проблем почвоведения имени В. А Ковды РАН Оксана Занина.

Следующий этап — извлечь ДНК. Это позволит сравнить древнюю и современную росомаху на генетическом уровне. А если потребуется, то и клонировать зверя, вымершего тридцать пять тысяч лет назад.

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