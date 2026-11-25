Главный редактор ИА Regnum Марина Ахмедова рассказала о своей книге

Главный редактор ИА Regnum Марина Ахмедова рассказала о замысле своей новой книги «Легкий сборник». В беседе с «Известиями» журналистка объяснила, что центральная тема произведения — человеческая природа, которая раскрывается в непростых жизненных ситуациях.

По словам Ахмедовой, герои рассказов оказываются перед обстоятельствами, в которых особенно отчетливо проявляются их внутренние качества. Одни демонстрируют душевную красоту, другие — противоположные стороны своей личности.

«Каждый из этих рассказов выводит к свету: как бы ни были тяжелы обстоятельства, в которых находится герой, все равно он умеет сохранять в себе душу», — отметила автор.

Она также пояснила, что каждый персонаж произведения стремится стать для читателя примером, своеобразным образом и подобием.

На создание книги повлияли и личные воспоминания журналистки. Ахмедова напомнила, что еще в 2022 году находилась в зоне боевых действий. Там она наблюдала различные человеческие истории, которые оставили заметный след в ее памяти и душе.

Именно эти переживания и наблюдения стали частью творческого замысла «Легкого сборника».

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