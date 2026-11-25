Автор обратилась к воспоминаниям о 2022 годе, когда находилась в зоне боевых действий и наблюдала человеческие истории.
Фото, видео: © РИА Новости/Мария Девахина; 5-tv.ru
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Главный редактор ИА Regnum Марина Ахмедова рассказала о своей книге
Главный редактор ИА Regnum Марина Ахмедова рассказала о замысле своей новой книги «Легкий сборник». В беседе с «Известиями» журналистка объяснила, что центральная тема произведения — человеческая природа, которая раскрывается в непростых жизненных ситуациях.
По словам Ахмедовой, герои рассказов оказываются перед обстоятельствами, в которых особенно отчетливо проявляются их внутренние качества. Одни демонстрируют душевную красоту, другие — противоположные стороны своей личности.
«Каждый из этих рассказов выводит к свету: как бы ни были тяжелы обстоятельства, в которых находится герой, все равно он умеет сохранять в себе душу», — отметила автор.
Она также пояснила, что каждый персонаж произведения стремится стать для читателя примером, своеобразным образом и подобием.
На создание книги повлияли и личные воспоминания журналистки. Ахмедова напомнила, что еще в 2022 году находилась в зоне боевых действий. Там она наблюдала различные человеческие истории, которые оставили заметный след в ее памяти и душе.
Именно эти переживания и наблюдения стали частью творческого замысла «Легкого сборника».
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