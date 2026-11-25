В Москве сегодня подвели итоги первого Всероссийского чемпионата «Я в деле» и наградили авторов самых перспективных бизнес-идей. Студенческие команды презентовали свои разработки в таких сферах, как мобильная медицина, экологические технологии и социальные инициативы. А победители получили сертификаты на один миллион рублей.

Как отметил лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев, многие разработки помогают решать реальные социальные задачи.

«В Курской области, где есть проблемы со связью, студенты сделали такой специальный способ, чтобы люди могли общаться, могли вызвать автомобиль, такси заказать, если связь не работает. Студенты из Приморья сделали программу, которая позволяет незрячим людям смотреть фильмы, слушать радиопрограммы. Это все показывает, что социальный трек состоялся, и он очень многих радует, и у всех есть к этому интерес», — сказал председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

Программа охватила 450 тысяч школьников и студентов из 72 регионов России. По словам Алексея Нечаева, каждый десятый участник продолжает развивать свои проекты даже после финала

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