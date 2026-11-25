Виктория Лопырева раскритиковала Лизу Моряк из-за шутки о муже

Модель Виктория Лопырева не стала сдерживать эмоции после шутки актрисы Лизы Моряк о ее муже, режиссере Сарике Андреасяне. По мнению 43-летней блондинки, с кино у супруги постановщика дела обстоят не слишком хорошо, поэтому приходится искать другие способы привлечь внимание публики. Об этом пишет Starhit.

Поводом для конфликта стало видео со светского мероприятия, на котором Сарик Андреасян сидел рядом с Викторией Лопыревой. Режиссер пришел на вечеринку без супруги: 31-летняя Лиза Моряк в это время отдыхала с детьми в Дубае. Пользователи сети обратили внимание на соседство знаменитостей и принялись обсуждать возможный флирт между моделью и кинематографистом.

Впрочем, никакой романтической истории за кадром не было. Андреасян и Лопырева даже не смотрели друг на друга. Однако сама ситуация вдохновила Моряк на шутку. Актриса опубликовала ролик, в котором дала понять, что ее супруг не станет засматриваться на других женщин, так как приворожен.

Юмор Лиза сопроводила рассуждениями о привороте, но Виктория, судя по всему, иронии не оценила. Модель восприняла публикацию на свой счет, а конфликт продолжился уже в комментариях под видео.

Одна из подписчиц решила поддержать Лопыреву и предположила, что замужние женщины могут просто завидовать эффектной блондинке. При этом пользовательница отметила, что попытка задеть модель в итоге лишь помогла Моряк привлечь внимание к своей странице.

«Вы прекрасны! У замужних подгорает. При всем уважении вас хотели унизить, но унизили этим только себя. Зато охваты подняли, сто лет не заходила к вам на страницу, но благодаря кому-то еще раз увидела вашу красоту и шарм!» — написала пользовательница.

Однако Виктория не согласилась с тем, что дело исключительно в семейном положении женщин:

«Я думаю, что подгорает, как вы написали, у глупых и неуверенных в себе, а замужем женщина или нет — неважно. Тут все дело в собственном ощущении», — заявила Лопырева.

На этом обсуждение не закончилось. Другие пользователи продолжили критиковать Лизу, обвиняя ее в попытке сначала высмеять поведение модели, а затем прикрыть все шуткой. Некоторые комментаторы посчитали, что актриса прекрасно понимала, как будет воспринят ролик, и сознательно все спровоцировала.

Позднее Лопырева перешла от обсуждения чувства юмора к профессиональным достижениям Моряк. Блондинка довольно резко высказалась о карьере актрисы:

«Когда очень хочется славы любой ценой. С кино, видимо, не очень получается. Только по блату», — съязвила Виктория.

Сама Лиза решила не отвечать на выпад прямыми оскорблениями. Вместо этого актриса объяснила, откуда вообще появилась идея ролика и почему она не видит в нем повода для серьезной ссоры. По словам Моряк, все началось с публикации одного из интернет-пабликов, который разместил кадры с вечеринки и сопроводил их подписью: «Сарик Андреасян опять скучает один без Лизы Моряк».

«Муж сидит рядом с Викторией Лопыревой, она поправляет волосы, улыбается. Я вставила пару фразочек, мол, муж не смотрит по сторонам, потому что приворожен. Это была шутка, ирония, юмор. Заварили эту кашу сами подписчики. Посыл ролика не был в том, чтобы кого-то задеть. Я не собиралась кого-то задеть и лить грязь. На месте Виктории могла быть другая женщина, я бы все равно пошутила на эту тему», — объяснила актриса.

К слову, Лиза и Сарик вместе уже около восьми лет. В ноябре 2022 года они официально стали мужем и женой. Сейчас супруги воспитывают троих общих детей. Их младший сын появился на свет 3 сентября 2026 года. Несмотря на недавнее пополнение в семье, актриса не планирует надолго уходить из профессии.

Моряк рассчитывала вернуться к съемкам уже через 29 дней после родов. Кроме того, актриса не раз рассказывала о совместной работе с мужем и называла их творческий союз командой. Впрочем, далеко не все зрители воспринимают такое сотрудничество исключительно как профессиональное партнерство.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС