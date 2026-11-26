«Пусть платит сам»: Рудова жестко прошлась по мужчинам, делящим счет пополам
Актриса объяснила свою позицию особенностями воспитания.
Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Никольский; 5-tv.ru
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Наталья Рудова высмеяла идею платить за себя на романтическом свидании
Актриса Наталья Рудова заявила, что не готова делить расходы с мужчиной на романтическом свидании. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премии Voice Man Awards.
Артистка призналась, что не понимает подобного формата отношений и предпочитает, чтобы мужчина самостоятельно оплачивал совместный досуг.
«Если у них нет денег, что мы сделаем, девочки? Если вы готовы, то пожалуйста. Я не приемлю такой формат общения с мужчинами. Для меня это подружки. <…> Я вполне могу за себя заплатить», — сказала Рудова.
По словам знаменитости, такое отношение к финансовому вопросу сложилось у нее благодаря воспитанию. При этом актриса подчеркнула, что не осуждает тех, кто придерживается противоположных взглядов.
«Нас так воспитали. Куда это деть? Никуда. И вряд ли кто-то на это согласится и пойдет на это. Поэтому для меня это неприемлемо. Для кого-то — норма. Для меня — нет. Это нехорошо и неплохо, на самом деле. В этом нет негатива. Просто кто-то это принимает, кто-то не принимает», — объяснила артистка.
Ранее певица Бьянка также раскритиковала мужчин, которые предлагают женщинам оплачивать счет в ресторане пополам. Исполнительница призналась, что даже ее друзья не позволяют себе такого поведения. Бьянка также уверена, что забота о партнерше должна проявляться не только в оплате свиданий, но и в других материальных вопросах.
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