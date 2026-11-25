В Вологде суд взыскал с фотографа 40 тысяч рублей за ретушь снимка школьницы

Суд в Вологде обязал фотографа выплатить 40 тысяч рублей за то, что она без разрешения убрала родимое пятно с лица школьницы на снимках для выпускного альбома. При этом родители изначально одобрили фотографии именно в первоначальном виде, а для девочки изменение внешности стало болезненной темой. Об этом сообщили в пресс-службе судов Вологодской области.

История произошла в апреле 2025 года. Тогда 29-летняя мать одной из учениц начальной школы организовала фотосессию для выпускного альбома. Перед печатью она отправила родителям исходные снимки, чтобы те могли выбрать понравившиеся кадры и согласовать их. Мать одной из школьниц одобрила две фотографии, на которых было отчетливо видно родимое пятно на лице дочери.

Однако фотограф решила по-своему: перед печатью она отретушировала снимки и удалила особенность внешности девочки. Измененные кадры в итоге оказались в готовых альбомах. При этом никакого разрешения на подобную обработку никто не давал.

Для школьницы произошедшее оказалось серьезным переживанием. Как уточнили в пресс-службе суда, особенность ее внешности была особенно чувствительной темой, а после случившегося ребенку даже пришлось обратиться за помощью к психологу.

«Фотограф, осуществляя ретушь изображения ребенка и размещая отретушированные изображения в выпускном фотоальбоме без согласия законного представителя и самой несовершеннолетней, нарушила право на неприкосновенность изображения», — говорится в сообщении.

Мать девочки решила обратиться в суд. 40-летняя женщина потребовала взыскать с фотографа 100 тысяч рублей компенсации морального вреда: по 50 тысяч для себя и дочери. Кроме того, она попросила возместить расходы на госпошлину и почтовые отправления.

Ответчица не согласилась с заявленной суммой и заявила об отсутствии умысла причинить кому-либо вред. Во время разбирательства она предлагала выплатить компенсацию и даже перепечатать выпускные альбомы.

Однако суд посчитал, что удаление родимого пятна нельзя считать обычной коррекцией фотографии: таким образом было изменено изображение ребенка без согласия его законного представителя. В итоге с фотографа взыскали 30 тысяч рублей в пользу школьницы и еще 10 тысяч — в пользу ее матери.

При этом решение суда пока не вступило в законную силу: оно было обжаловано.

Случаи, когда фотографии детей становятся причиной судебных разбирательств, уже привлекают внимание юристов. Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему публикация снимков с детских праздников без согласия родителей может обернуться претензиями и требованиями о компенсации морального вреда.

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