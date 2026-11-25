Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон, который меняет порядок приема в российские вузы победителей и призеров олимпиад. Поправки вносятся в закон об образовании, передает ТАСС.

Согласно новым правилам, право поступать в университеты без вступительных испытаний сохраняется только за победителями олимпиад. Ранее такой возможностью обладали и победители, и призеры.

При этом участники, занявшие призовые места, не останутся без льгот. В зависимости от направления подготовки и правил конкретного университета их могут приравнять к абитуриентам, набравшим 100 баллов за ЕГЭ по соответствующему предмету, либо к успешно прошедшим дополнительные вступительные испытания творческой и профессиональной направленности.

При этом новые нормы коснутся не всех олимпиад. Закон распространяется на состязания из перечня Минобрнауки. Каждый университет сможет самостоятельно определять, какие из них дают преимущества при поступлении. Для победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников сохранится отдельный порядок зачисления.

Еще одно условие касается возраста участников: при поступлении будут учитывать только результаты олимпиад, полученные в 10-м и 11-м классах.

Для школьников, участвовавших в олимпиадах в 2025/26 учебном году, предусмотрен переходный период. Они смогут поступать по прежним правилам. Новые положения будут распространяться на учащихся 10-х и 11-х классов в 2026/27 учебном году. При этом для победителей и призеров состязаний прошлых лет сохраняется возможность воспользоваться прежними условиями в течение четырех лет.

Глава комитета Госдумы по просвещению Ирина Белых объяснила, что изменения направлены на обеспечение равных возможностей для абитуриентов.

Выпускники 2027 года начнут сдавать ЕГЭ 1 июня. Основной период экзаменационной кампании продлится до 9 июля. Русский язык запланирован на 4 июня, математика базового и профильного уровней — на 7 июня. Подробнее о расписании ЕГЭ-2027.

Им также предстоит написать итоговое сочинение. Его проведут 2 декабря 2026 года, заявления на участие принимают до 18 ноября. На выполнение работы отводится три часа 55 минут. Темы станут известны непосредственно перед началом испытания.

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