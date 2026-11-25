В Липецке водитель сбил 15-летнюю школьницу и протащил ее 50 метров

В Липецке 15-летняя школьница оказалась в коме после наезда автомобиля. Водитель не остановился, чтобы помочь ребенку, а скрылся с места аварии. Позже выяснилось, что машина протащила девочку около 50 метров. Об этом сообщили в главном управлении МВД России по Липецкой области.

ДТП произошло 24 ноября в 18:34 на внутридворовой дороге возле дома № 16 на улице Лутова. Школьница возвращалась от репетитора, когда на нее наехал автомобиль Geely. После удара водитель покинул место происшествия, оставив пострадавшую на дороге.

Девочку обнаружили случайные прохожие. К тому моменту она уже некоторое время пролежала на холоде под дождем со снегом. Из-за темноты заметить ребенка удалось не сразу. Школьницу экстренно доставили в областную детскую больницу.

Врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму и общее переохлаждение. Состояние пострадавшей оценивается как крайне тяжелое: девочка находится в коме.

Тем временем полицейским удалось установить личность предполагаемого виновника аварии. Им оказался 27-летний местный житель. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Автомобиль изъяли и отправили на специализированную стоянку.

В отношении липчанина возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 264 УК РФ — за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью человека и сопряженное с оставлением места ДТП. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. В рамках расследования также назначат необходимые экспертизы.

В Братске водитель сбил трех школьников в возрасте от 13 до 14 лет и скрылся с места ДТП. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь, а нарушителя впоследствии задержали сотрудники Госавтоинспекции.

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